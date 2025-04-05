На камеру попало, что сделал Лунин с 19-летним голкипером 'Реала', стоявшим на воротах ,после сенсационного поражения. Видео

"Реал" потерпел неожиданное поражение в 30-м туре Ла Лиги – мадридцы уступили "Валенсии" со счётом 1:2. Этот выездной успех стал для "летучих мышей" первым над "сливочными" за последние 17 лет.

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Из-за проблем со здоровьем у украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина в воротах королевского клуба дебютировал 19-летний Фран Гонсалес, и матч для него сложился неудачно: он не сделал ни одного сейва и пропустил два мяча. Несмотря на это, партнёры не оставили новичка без поддержки.

После финального свистка Андрей подошёл к Гонсалесу и похлопал его по спине, сказав несколько слов – вероятно, чтобы приободрить парня и напомнить, что подобные ошибки бывают даже у лучших.

Момент попал в объективы камер и быстро разошёлся по соцсетям как пример поддержки внутри команды.

Напомним, что у Лунина было диагностировано повреждение камбаловидной мышцы – 26-летний футболист сборной Украины принял решение не форсировать восстановление, чтобы избежать рецидива.

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