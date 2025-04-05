Впервые за 17 лет! Украинец отказался становиться в ворота и 'Реал' потерпел сенсационое поражение, пропустив на последней секунде. Видео

Мадридский "Реал" проиграл дома "Валенсии" в матче 30-го тура Ла Лиги со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последней минуте компенсированного времени. Команда осталась без Андрея Лунина и вместо украинца место в воротах занял 19-летний дебютант Фран Гонсалес.

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На 95-й минуте Уго Дуро шокировал трибуны "Сантьяго Бернабеу", пробив молодого голкипера и принеся "Валенсии" первую победу в Мадриде с 2008 года. В последний раз "летучие мыши" выигрывали на поле "Реала" еще 17 лет назад, со счетом 3:2.

Перед игрой букмекеры принимали ставки на победу гостей с заоблачным коэффициентом 9 и выше.

Сам матч начался с нереализованного пенальти от Винисиуса уже на 13-й минуте, а через две минуты Муктар Диакаби открыл счет в пользу гостей. После перерыва Винисиус исправился и сравнял счет, но спасти хотя бы ничью "Реал" не смог.

Это поражение стало первым домашним для мадридцев в 2025 году и серьезно ударило по их чемпионским амбициям – "Барселона" теперь имеет шанс оторваться на 6 очков, имея еще матч в запасе.

Молодой голкипер "Реала" стал наихудшим игроком матча, получив самую низкую оценку среди всех игроков.

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