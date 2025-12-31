Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин пожаловался на украинского коллегу, который выразил недовольство пребыванием представителя РФ на международных соревнованиях. Двукратный чемпион Универсиады, который посетил этап Кубка мира, несмотря на отсутствие нейтрального статуса, столкнулся с нашим соотечественником в итальянском Тоблахе.

Об этом Сорин рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который прячется за аббревиатурой RT. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил украинского тренера в агрессии, а также возмутился критикой в свой адрес из-за нарушения правил международной федерации.

"В первый же день мы подъехали к стадиону, остановились на ближайшей парковке к тому месту, откуда начинается зона для аккредитованных лиц, я вышел из машины, чтобы показать ребятам, в какую сторону идти. Они ушли, и в этот момент я услышал за спиной русскую речь. Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь – вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая все на камеру. Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику", – сказал Сорин.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев потребовал не задавать ему вопросы о диктаторе Владимире Путине и Украине на этапе Кубка мира в Давосе.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион из РФ Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

