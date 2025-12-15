'Не спрашивайте меня': российский лыжник резко отреагировал на вопрос об Украине на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев, который получил так называемый нейтральный статус для участия в международных турнирах, отказался отвечать на вопросы о диктаторе Владимире Путине и Украине на этапе Кубка мира в Давосе. 22-летний спортсмен лицемерно сослался на то, что должен придерживаться правил.

Об этом Коростелев, использовав традиционные для РФ пропагандистские нарративы, заявил во время общения с журналистами норвежского телеканала TV2. Представители СМИ поинтересовались у россиянина мнением о главаре Кремля, а также о том, каково ему будет соревноваться с украинскими лыжниками после возвращения в турниры.

"Я нейтральный спортсмен. Спорт – это не политика. Не спрашивайте меня. Конечно, реакция на мое возвращение будет. Надеюсь, что позитивная", – ответил представитель страны-агрессорки.

Напомним, что в начале декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян в так называемом нейтральном статусе. После этого шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон жестко раскритиковал это решение, подчеркнув, что в РФ просто не существует спортсменов, которые бы соответствовали такому статусу.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион из РФ Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

