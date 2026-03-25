Adidas показал, как сейчас выглядят Блохин, Беланов и Шевченко, сняв их в особенной фотосессии

Adidas организовал фотосессию с участием трех легенд украинского футбола, показав их актуальный внешний вид спустя годы после завершения карьеры. В кадре появились Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, позировавшие в синих футболках сборной Украины с фирменной символикой бренда.

Съемка прошла в интерьере, стилизованном под классическое пространство с элементами ретро, где также использовались золотые мячи как часть визуальной композиции.

Все трое футболистов являются обладателями "Золотого мяча": Блохин получил награду в 1975 году, Беланов в 1986-м, Шевченко в 2004-м.

Фотосессия стала частью презентации новой экипировки и одновременно подчеркнула преемственность поколений украинского футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта сборная Украины официально представила новую выездную форму для чемпионата мира по футболу 2026 года.

Экипировка выполнена в ярко-синем цвете с геометрическим орнаментом на груди и плечах, который вдохновлен украинскими традиционными мотивами. Впервые за 36 лет на комплект вернулся логотип adidas Originals Trefoil.

При производстве использованы 3D-ткани с механическим стрейчем, а также технология CLIMACOOL+, обеспечивающая вентиляцию и отвод влаги. объединяет современный стиль сборной с историческими элементами символики.

