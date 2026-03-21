Сборная Украины по футболу официально получила новую форму для ЧМ-2026, вызвав критику у болельщиков. Фотофакт

Сборная Украины официально представила новую выездную форму для чемпионата мира по футболу 2026 года. Новая экипировка выполнена с опорой на украинскую геральдику и технологии для комфортной игры в жару, но фанаты раскритиковали дизайн.

Видео дня

Футболка выполнена в ярко-синем цвете с геометрическим узором на груди и плечах, вдохновлённым традиционными украинскими мотивами. Впервые за 36 лет на форму возвращается логотип adidas Originals Trefoil, символизирующий оригинальность бренда.

Для изготовления использованы 3D-ткани с механическим стрейчем и технология CLIMACOOL+, ускоряющая отвод влаги и обеспечивающая вентиляцию.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрий Шевченко отметил, что новый комплект сочетает современный образ команды с исторической преемственностью украинской символики. Нападающий сборной Роман Яремчук подчеркнул удобство и стиль формы: "На поле сразу ощущаешь комфорт, легко двигаться, она не отвлекает".

Форма уже доступна в магазинах adidas, на сайтах adidas.ua и shop.uaf.ua: аутентичная футболка стоит 7000 грн, реплика — 5000 грн. Кроме сборной Украины, adidas представил новые выездные комплекты для 25 партнёрских ассоциаций, включая команды Германии, Испании, Италии и Аргентины.

Стоит отметить, что не всем фанатам понравилось изделие. Многие раскритиковали экипировку.

Как сообщал OBOZ.UA, Сборная Украины по футболу в шестой раз в своей истории попытается выйти на чемпионат мира по футболу через стыковые матчи квалификации. "Сине-желтые" после пяти неудачных попыток имеют возможность выйти на мундиаль, который предстоящим летом примут США, Мексика и Канада.

Матч против Швеции состоится 26 марта, победитель выйдет в финал плей-офф, где сыграет против Польши или Албании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!