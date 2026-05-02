Лучшая теннисистка России пришла с 'флагом Украины' на награждение и расплакалась. Фото и видео

Первая ракетка России Мирра Андреева вызвала бурную реакцию у соотечественником своим нарядом на церемонии награждения турнира WTA 1000 в Мадриде. 19-летняя уроженка Красноярска после поражения от украинской теннисистке Марты Костюк, надела голубую кофту и синюю юбку, чем спровоцировала бурное обсуждение у российских болельщиков.

Видео дня

Кроме того, 8-я ракетка мира не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Во время флеш-интервью Андреева призналась, что заранее пообещала себе не рыдать, и попыталась сдержать эмоции, даже закрыв лицо трофеем.

После этого она поблагодарила свою команду за постоянную поддержку в разные моменты, добавив, что понимает, что с ней бывает непросто, но высоко ценит их помощь и вклад.

Кроме того российская теннисистка, глотая слезы, отметила успешное выступление Костюк на турнире и в целом на грунтовом отрезке сезона, подчеркнув, что украинка выиграла два турнира подряд и демонстрирует высокий уровень игры. Она также поздравила соперницу с завоеванным титулом.

