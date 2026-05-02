'Украинка на голову сильнее'. В России восхитились Мартой Костюк после победы над Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000 в Мадриде и вышла победительницей матча, уверенно забрав оба сета. Россияне в комментариях отметили разницу в уровне игры и признали превосходство соперницы.

В обсуждениях пользователи указали на серию неудач российских теннисисток в матчах против украинок. "Украинки выносят наших… теперь Костюк 2-0 в личке с Андреевой", — написал один из болельщиков, добавив, что соперницы на такие встречи настраиваются особенно.

Часть комментариев была посвящена ходу самой игры и разнице в классе. "В два сета без борьбы будет конечно фатально: украинка на голову сильнее", — отметил пользователь. Другие подчеркнули статистическое преимущество победительницы: "Это не тот случай, когда матч был равный… у Костюк было абсолютное преимущество по всем параметрам — больше виннерсов, меньше невынужденных".

Отдельно обсуждалось качество игры Андреевой. "Игру от Мирры невозможно было смотреть, качество оставляло желать лучшего… многое сама отдала", — написал пользователь, при этом признав уровень соперницы.

Некоторые отметили тактические и игровые детали. "Костюк победила на классе… тащила все, что можно, и это раздражало соперницу", — говорится в одном из комментариев. Также подчеркивается, что украинка провела "образцово-показательный матч" и уверенно действовала как в обороне, так и в атаке.

Болельщики обратили внимание и на прогресс Костюк по ходу турнира. "Прокачала себя нереально… победа не выглядит неожиданной", — написал один из пользователей, напомнив о ее предыдущих результатах.

В ряде сообщений победа названа закономерной. "Костюк лучше. Заряженнее. Заслужила победу", — отметил один из комментаторов.

