Украинская чемпионка перед выступлением стерла надпись 'Слава ВСУ' и объяснила причины. Видео

21-летняя украинская фристайлистка Ангелина Брыкина перед стартом командного турнира на Олимпиаде-2026 убрала с лыж надпись в поддержку Вооруженных сил Украины. Спортсменка заявила, что выполнила требование, чтобы избежать конфликта и сохранить возможность выступать на Играх.

В интервью Александру Глывинскому Брыкина сообщила, что с 2024 года выходила на старты с надписью и каждый раз демонстрировала ее в эфире. По ее словам, за два года к ней "ни разу не подошли" с требованием убрать текст, в том числе до Олимпиады, и если бы такое указание прозвучало раньше, она "стерла бы, потому что не хочет ссориться".

Фристайлистка подчеркнула, что сделала надпись не ради популярности, а по личным причинам: у нее "есть своя история", и ей "болит в сердце". Она добавила, что ей обидно из-за ситуации, поскольку в течение двух лет претензий не было.

Брыкина отметила, что со стороны FIS замечаний не возникало, тогда как вопросы появились у Международного олимпийского комитета. После показа надписи в эфире, по ее словам, в сети начался "большой хейт" с обвинениями в желании получить деньги и выгоду.

Спортсменка рассказала, что перед командными соревнованиями ее тренеру Энверу Аблаеву передали требование стереть надпись, и она это сделала.

Брыкина пояснила, что готова отстаивать позицию, однако четыре года подготовки и редкий шанс выступить на Играх не позволяют "спустить всю работу". Она добавила, что считает возможным сначала выступить, а затем показать свою позицию, и подчеркнула: "я просто хочу быть в этом спорте", "собираюсь работать и дальше бороться".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля на Олимпиаде-2026 после квалификации в лыжной акробатике Брыкина показала надпись "Слава ВСУ" на лыжах. В квалификации она заняла 13-е место и не вышла в финал.

Брыкина дебютировала на взрослом чемпионате мира в 2023 году, где стала 15-й. В сезоне-2024 она одержала две победы, завоевала "серебро" на этапах Кубка Европы и выиграла общий зачет.

В апреле 2024 года завоевала "бронзу" юниорского чемпионата мира в личных соревнованиях и "бронзу" в команде, а 27 марта 2025 года вместе с Дмитрием Котовским и Александром Окипнюком стала обладательницей "серебра" чемпионата мира в командном турнире.

Отец спортсменки Павел Брыкин с 2015 года воевал на Востоке Украины в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады в должности гранатометчика.

Он погиб 6 августа 2022 года от ранений, полученных в бою возле села Благодатное Николаевской области, у него остались жена и пятеро детей.

