'48 сборных, но мы и туда не можем пробиться': экс-игрок 'Шахтера' поставил крест на Украине после фиаско со Швецией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) должна проделать глубокую аналитическую работу после национальной сборной от Швеции в полуфинале плей-офф к ЧМ-2026. При этом невыход нашей команды на мировое первенство выглядит абсолютно закономерным, хотя соперник не показал какой-то сверхестественного уровня игры.

Такое мнение в интервью порталу SportArena выразил бывший нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Белик. По его словам, шведы предстали организованной командой, а "сине-желтых" не сыграют на мундиале даже после его расширения до 48 участников.

"Скажете, что сборная Швеции играла в хороший футбол? Она играла в простой, организованный футбол. Вылет – видимо, это закономерность. Это уже есть система. Что-то в УАФ не работает. Мы видим, что количество участников финальной части чемпионата мира увеличила до 48 сборных, но мы и туда не можем пробиться. Летом, в США, Канаде и Мексике будет играть, например, сборная Кюрасао. Хотя, справедливости ради скажем, что отбор в Европе не сильно то и изменился. Пробиться на чемпионат мира в Европе нелегко. Больше квот получили азиатские и африканские сборные", – сказал Белик.

Напомним, 31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией после того, как не смогла выйти на ЧМ-2026, проиграв Швеции в полуфинале плей-офф. Игра в Валенсии может стать последней для тренера Сергея Реброва на занимаемом посту.

