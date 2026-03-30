'Тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall': Зеленский ответил на упреки по поводу дронов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. До этого бизнесмен назвал украинских производителей дронов "домохозяйками с 3D-принтерами".

Об этом Зеленский заявил во время своего общения с журналистами в понедельник, 30 марта. По его словам, опираясь на это, гендиректором Rheinmetall может быть "каждая украинская домохозяйка".

"Странно звучит. Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс", – сказал он.

Зеленский добавил, что сегодня конкурировать надоне риторикой, а технологиями и реальным результатом.

"Результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, на земле, и в небе, и, вы знаете - и на море. Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире по системам, некоторым нашим системам, системному подходу. Я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт", – сказал президент.

Что предшествовало

Незадолго до этого, в интервью изданию The Atlantic на вопрос об украинских беспилотниках, Паппергер заявил, что там нет инноваций и сравнил это с игрой в конструктор "Лего".

"В чем инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Это украинские домохозяйки, у которых на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", – заявил он, добавив, что это не уровень таких технологических компаний как Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

После фурора в интернете из-за слов Паппергера, пресс-центр Rheinmetall выпустил заявление, что концерн глубоко уважает огромные "усилия украинского народа по защите от российского нападения", отметив "борьбу с высокой эффективностью даже при ограниченных ресурсах".

"Инновационная сила и боевой дух украинского народа вдохновляют нас. Мы благодарны за возможность оказать поддержку, используя имеющиеся ресурсы", – говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее в Минобороны Украины отчитались, что отечественные зенитные дроны-перехватчики эффективно работают против вражеских воздушных целей. В течение февраля украинская "малая" противовоздушная оборона установила новый рекорд, уничтожив более 10 тысяч вражеских беспилотников.

Недавно OBOZ.UA сообщал, что украинская компания ОSIRIS AI представила новый дрон-перехватчик UEB-1, ориентированный на борьбу со скоростными воздушными целями. Аппарат использует элементы ИИ и обработку данных в реальном времени.

