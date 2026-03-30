'Уже в ближайшие дни': где и когда могут состояться переговоры США и Ирана

Делегации США и Ирана якобы могут провести переговоры в Исламабаде, столице Пакистана. Страна готова принять их и способствовать диалогу уже "в ближайшие дни".

Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар. В воскресенье, 29 марта, он провел второй раунд консультаций в Исламабаде со своими коллегами из четырех государств: главами МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта. Эта встреча была посвящена деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке, передает CNN.

Ранее источники журналистов утверждали, что чиновники администрации Дональда Трампа якобы работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения потенциальной сделки с Тегераном.

"Пакистан будет иметь честь принять и способствовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни для всестороннего и длительного урегулирования конфликта", – сообщил Дар.

Также он сказал, что проинформировал коллег-министров о перспективах американо-иранских переговоров. В дипломатических ведомствах Саудовской Аравии, Турции и Египта "выразили полную поддержку" этой инициативе.

Кроме этого, по словам Дара, как Иран, так и Соединенные Штаты "выразили свою полную поддержку и уверенность" в усилиях Пакистана по содействию диалогу.

Министр иностранных дел Пакистана разговаривал по телефону с главой МИД Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, и они тоже поддержали эту инициативу.

Как писал OBOZ.UA:

– Одновременно с этим медиа сообщают, что Министерство обороны США приступило к детальному планированию наземных операций на территории Ирана. По предварительным оценкам, вторжение может продлиться несколько недель.

– Корпус стражей исламской революции анонсировал удары по американским университетам на Ближнем Востоке. Террористы пригрозили атаками после того, как обвинили Соединенные Штаты в разрушении двух иранских вузов.

