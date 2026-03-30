Снова без победы? Что букмекеры прогнозируют Реброву в матче Украина – Албания

Сборная Украины по футболу не считается очевидным фаворитом товарищеского матча с командой Албании, который состоится 31 марта. Обе команды проиграли в полуфиналах плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026, лишившись шансов пробиться на главный турнир года.

Видео дня

Теперь согласно регламенту они проведут спарринг друг с другом. Поединок состоится на поле стадиона "Сьюдад де Валенсия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры хоть и оценивают шансы украинцев на победу выше, чем у соперника, однако принимают ставки на нее с высоким коэффициентом 2,00. А показатели на ничью и успех албанцев достигают одного и того же уровня – 3,40.

Для главного тренера "сине-желтых" Сергея Ребров игра в Валенсия может стать последней на этом посту. В то же время после фиаско в стыковом матче ЧМ-2026 со Швецией наставник отказался немедленно подавать в отставку.

Украина и Албания совсем недавно пересекались в Лиге наций 2024/2025. Тогда соперники выступали в дивизионе В и обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:1.

Всего же соперники провели восемь матчей, в которых украинцы одержали шесть побед. "Сине-желтые" забивали во всех противостояниях.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики гневно отреагировали на слова Сергея Реброва после поражения сборной Украины от Швеции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!