Когда следующий матч сборной Украины после вылета из плей-офф ЧМ-2026: дата и соперник

Сборная Украины по футболу не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира 2026 года, проиграв в полуфинале стыковых матчей команде Швеции. Это означает, что для нашей команды лето пройдет без официальных матчей, а осенью она стартует в новом розыгрыше Лиги наций.

Однако, согласно регламенту проведения плей-офф к первенству планету "сине-желтые" должны выйти на игру с неудачником другого полуфинала, в котором встречались команды Польши и Албании. Дуэль в Варшаве завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

Таким образом следующий матч сборной Украины состоится во вторник, 31 марта, и будет носить статус товарищеского. В качестве спарринг-партнера выступит Албания. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Эти команды совсем недавно пересекались в Лиге наций 2024/2025. Тогда соперники выступали в дивизионе В и обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 2:1.

Всего же Албания и Украина сыграли восемь матчей, в которых украинцы одержали шесть побед. "Сине-желтые" забивали во всех противостояниях.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров покинет свой пост после матча с Албанией 31 марта.

