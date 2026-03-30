'Это дьявольщина! Время сказать 'нет' Трампу'. Роберт Де Ниро и другие звезды вышли на протесты в США

В США прошла масштабная волна протестов против политики президента Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"). Акции охватили тысячи городов и населенных пунктов, а к участию присоединились не только активисты, но и известные деятели культуры. Центральной фигурой протестов в Нью-Йорке стал актер Роберт Де Ниро.

Именно его выступление стало одним из самых резонансных во время этой волны демонстраций. Де Ниро возглавил шествие вместе с преподобным Алем Шарптоном и генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс и обратился к толпе со сцены, сообщает Deadline. В своей речи актер резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его "экзистенциальной угрозой" для США.

Он заявил, что страна находится в критическом моменте, и призвал граждан к активным действиям.

"Пришло время сказать "нет" королям. Пришло время сказать "нет" Дональду Трампу. Мы уже натерпелись. "Нет" королю Трампу, "нет" ненужным войнам, которые разворовывают наши ресурсы, приносят в жертву наших храбрых военнослужащих и убивают невинных людей", – высказался актер.

Он также выступил против коррупции во власти, экономического давления на население и политики, которая, по его словам, вредит самым уязвимым американцам.

Отдельно актер заявил, что действующий президент не смог бы реализовывать свою политику без поддержки части политической элиты. По его словам, ответственность за ситуацию в стране лежит не только на Белом доме, но и на Конгрессе.

Де Ниро также эмоционально охарактеризовал происходящие в Штатах скандальные инциденты (такие как убийства и аресты людей федеральной службой ICE), заявив, что это "дьявольщина", и подчеркнул необходимость немедленной реакции общества. Он призвал американцев "сопротивляться" и не оставаться в стороне от политических процессов.

"Трамп не смог бы делать все эти безумные вещи, которые он делает, без сговора с Конгрессом и бандитами в своей администрации. Это просто дьявольщина... Они должны нас бояться", – сказал он.

Акции протестов против Трампа проходили по всей стране – от Нью-Йорка до Миннесоты и Калифорнии. К ним также присоединились другие известные личности, в частности актриса Джейн Фонда, музыкант Брюс Спрингстин, певица Джоан Баэз и актер Билли Портер. Они выступали на разных площадках.

Движение No Kings возникло в 2025 году и уже проводило две большие волны протестов. Организаторы позиционируют его как ненасильственную инициативу, направленную против авторитарных тенденций в политике и нарушения конституционных норм.

В Белом доме традиционно отвергли критику протестующих. Представители администрации заявили, что такие акции носят политический характер и не отражают позицию большинства американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Де Ниро ранее призвал "избавиться" от Трампа и предостерег американцев о неутешительном будущем. Звезда публично назвал политика "идиотом", который постепенно разрушает их страну.

