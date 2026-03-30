Балтийский ответ Орбану: как Латвия готовится к разрыву экономических отношений с Россией

В первой декаде марта ведущая латвийская политическая партия "Единство", возглавляющая правящую коалицию, анонсировала начало подготовки к прекращению импортно-экспортных операций с Россией до конца 2026 года. Как объясняется, это стало политической реакцией Латвии на блокирование Венгрией и Словакией 20-го пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Стоит отметить, что 11 марта Верховная Рада Украины официально обратилась к Польше, Финляндии и государствам Балтии (в том числе и к Латвии) с просьбой полного запрета торговых отношений с Россией и Беларусью.

Как отмечается в данном постановлении украинского парламента, несмотря на введенные санкции Евросоюза, продолжение торговли с РФ является источником доходов для России и Беларуси, что "способствует финансированию их военно-промышленных комплексов", которые обеспечивают ведение агрессивной войны против Украины.

Уровень поддержки решения остается высоким как в парламенте, так и в обществе

Как сообщает латвийская пресса, в течение марта премьер-министр страны Эвика Силиня дала поручение министерствам экономики, транспорта, сельского хозяйства и иностранных дел проанализировать и разработать план приостановления как транспортных коммуникаций с Российской Федерацией и введения запрета на российские товары в Латвии.

Указанные министерства также должны подготовить предложения изменений, необходимых для имплементации этого решения в законодательство. Следовательно, глава латвийского правительства прогнозирует, что данное решение может быть принято уже до конца года, но отмечает, что для некоторых отраслей, таких как фармацевтическая, может быть выделено больше времени для переориентации с российского рынка.

При этом, парламентские партии "Союз зеленых и крестьян" и "Прогрессивные", партнеры "Единства" по коалиции поддерживают эти предложения, поэтому они имеют все шансы реализоваться в будущем. Кроме того, оппозиционная партия "Национальное объединение" ранее предлагала ввести пошлину в 30% на товары из России и Беларуси, то есть в целом эта идея имеет поддержку как в парламенте, так и в обществе.

Торговый баланс с Россией сведен Латвией до исторического минимума

Стоит заметить, что в последние годы, а особенно после вторжения России в Украину, уровень торговли между Латвией и РФ неуклонно сокращался. Поэтому, по состоянию на 2025 год российская доля занимала лишь 5% экспорта и 0,5% импорта (962,5 млн и 125,6 млн евро соответственно). При этом, Латвия преимущественно экспортирует в Россию готовые пищевые продукты, а импортирует сырье природного происхождения, в частности, полезные ископаемые и продукты их переработки.

В то же время, 70% экспорта и почти 84% импорта Латвии (а это 13,6 млрд и 19,5 млрд евро соответственно) приходилось на страны Европейского Союза. Кроме того, не стоит забывать о российском товарном транзите через Латвию. В частности, в 2025 году транзитом было перевезено около 667 600 тонн различных видов зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Поэтому можно прогнозировать, что потенциальная остановка транспортного сообщения через Латвию, а возможно и другие страны Балтии, заставит Россию искать альтернативные логистические пути, что потребует от нее дополнительных расходов.

Разрыв торговых отношений почти не скажется на экономике Латвии

Следует отметить, что латвийское правительство анонсирует подготовку такого решения заранее, что должно дать дополнительное время бизнесу страны, который еще не отказался от торговли с Россией, подготовиться к потенциальным изменениям. Кроме того, ранее Министерство экономики Латвии уже ввело программы поддержки компаний, которые уже прекратили сотрудничество с РФ и Беларусью или уже реализуют план переориентации с их рынков. При этом, правительственные программы поддержки выполняют роль дополнительного стимула для переориентации с российского рынка. Поэтому правительство Латвии прогнозирует, что потенциальный разрыв экономических связей с Российской Федерации не должен сильно сказаться на экономике страны.

Также нужно обратить внимание, что решение о прекращении экономических связей с Россией на национальном уровне может стать важным прецедентом для Восточной Европы и не только. Фактически пока отдельные страны, такие как Венгрия и Словакия, блокируют новые санкции ЕС, другие государства, которые поддерживают Украину, способны вводить подобные ограничения на государственном уровне, создавая прецедент, которому могут последовать другие страны и нивелировать усилия пророссийских Будапешта и Братиславы.

Но для эффективности таких шагов нужна региональная системность – кроме Латвии, к этому в идеале должны присоединиться как минимум Литва, Эстония, Финляндия и Польша, тогда "балтийский экономический путь" может закрыться для России почти полностью.