Вже декілька разів намагався привернути увагу до надзвичайно небезпечної ситуації, яка хоч постійно і змінюється, але її актуальність не тільки не спадає, а навпаки набуває все більш загрозливого характеру.

Кремль активно використовує ті ж самі пропагандистські наративи, що й перед вторгненням в Україну. Путін, так як свого часу і Україну, звинувачує країни Балтії у "нацизмі" та утисканні російськомовних, називаючи це прямою загрозою безпеці РФ.

У російській пропаганді ці країни часто сприймаються як частина "історичної Росії", що робить їх пріоритетною ціллю для наступної експансії.

Обʼєктивний аналіз поточної військово-політичної ситуації станом на другу половину березня 2026 року, та висновків аналітичних центрів та розвідданих, які були оприлюднені, вказують на ряд стратегічних та ідеологічних причин, через які Кремль може розглядати військову агресію проти країн Балтії (Естонія, Латвія та Литва) як "логічне" продовження своєї політики.

Основні аргументи, які наводять експерти щодо "неминучості" або високої ймовірності такого сценарію:

Випробування на міцність НАТО (Стаття 5)Головною метою Путіна називають бажання дестабілізувати та розвалити НАТО. Напад на одну із країн Балтії заставить Альянс активувати Статтю 5 про колективну оборону. Якщо великі країни (наприклад, США чи Німеччина) будуть вагатися з прямою військовою відповіддю, це свідчитиме про кінець НАТО, як дієвої організації. 2. Імперські амбіції та "збирання земель"Кремль офіційно не визнає суверенітет колишніх радянських республік у повній мірі, розглядаючи їх як свою "сферу впливу". Путін сприймає Росію як імперію, яка має постійно розширюватись, щоб вижити та домінувати.Як і у випадку з Кримом та Донбасом, приводом для агресії може стати як би "захист прав російськомовного населення" у країнах Балтії (зокрема в естонській Нарві).

Проблема Калінінграда (Сувальський коридор)Калінінградська область є російським ексклавом, відрізаним від основної території РФ країнами НАТО (Польщею та Литвою). Створення сухопутного коридору через так званий Сувальський перешийок (кордон між Польщею та Литвою) дозволило б Росії з'єднати Калінінград із Білоруссю, фактично відрізавши країни Балтії від союзників у Європі.

Вікно можливостей (2025–2027 роки)За даними європейських розвідок, Росія може спробувати атакувати країни Балтії в період, коли Захід буде найвразливішим.Очікуване зменшення ролі США у європейській безпеці чи внутрішні кризи в ЄС можуть стати сигналом для Кремля. Росія активно нарощує чисельність військ упродовж кордонів з Балтією та Фінляндією, готуючись до конфлікту протягом наступних кількох років. 5. Гібридна війна як прелюдія.Вже зараз спостерігається активізація гібридних атак, які експерти вважають підготовкою до гарячої фази.

Пошкодження підводних кабелів зв'язку та електромереж у Балтійському морі. Порушення повітряного простору дронами та літаками, а також кібератаки на критичну інфраструктуру. Із усього цього можна зробити висновок, що зупинити цей сценарій може лише "політика сили" та зміцнення обороноздатності країн НАТО, оскільки путін сприймає будь-яку нерішучість як слабкість та запрошення до агресивних дій.

Так ситуація виглядала до того моменту поки Трамп разом з Ізраїлем не розпочав військову операцію проти Ірану.

Тому твердження, яке винесено у заголовок, спирається на кілька ключових факторів, які саме зараз визначають світовий порядок денний:

Війна США в Ірані.

Починаючи з 28 лютого 2026 року США та Ізраїль проводять військову операцію проти Ірану (відому як "Епічна лють"). Цей конфлікт справді відтягує значні ресурси Пентагону, включаючи авіаносні ударні групи на Близький Схід.

Вибори у США.

Проміжні вибори до Конгресу призначено на 3 листопада 2026 року. Історично періоди перед виборами в США вважаються часом внутрішньополітичної вразливості, коли адміністрація президента (в даному випадку Дональда Трампа) обмежена різкими зовнішньополітичними кроками через вплив на рейтинги.

Загрози країнам Балтії.

Путін у своїх останніх заявах (грудень 2025 р.) наголошував на готовності Росії до прямого зіткнення з Європою, якщо вона "захоче воювати". При цьому західні розвідки та аналітики зазначали, що РФ скоротила термін підготовки до можливої ​​агресії проти країн Балтії.

Аналіз поточних подій збігається з низкою аналітичних прогнозів, які виділяють "вікно можливостей" для Кремля, а саме - Основна увага та військова міць Сполучених Штатів зараз зосереджена на придушенні іранської ядерної програми та підтримці Ізраїлю.

Передвиборні перегони у США вже у розпалі, і будь-які великі військові зобов'язання в Європі можуть бути використані опозицією, що створює ризик уповільненої реакції Вашингтону на кризу в НАТО.Але при цьому ми повинні памʼятати, що незважаючи на війну, що триває в Україні, російське керівництво публічно заявляє про готовність до розширення конфлікту. Саме тому, часовий період до листопада 2026 року, доки США зайняті Іраном та внутрішніми виборами, справді розглядається багатьма експертами, як зона підвищеного ризику для східного флангу НАТО.

До цього треба додати, що стратегічне "вікно можливостей" для агресії проти країн Балтії пов'язано з поєднанням політичної нестабільності на Заході та специфікою зовнішньої політики адміністрації Трампа.

Головна причина - випробування єдності НАТО.

Путін може спробувати перевірити, чи справді США під керівництвом Трампа готові вступити до повномасштабної війни заради захисту маленьких країн Балтії.

Трамп неодноразово ставив під сумнів автоматичне виконання статті 5 Статуту НАТО для країн, які, на його думку, не доплачують за свою оборону. Країни Балтії та Польща зараз швидко нарощують витрати на оборону до 5% ВВП. Путін може прагнути вдарити до того, як європейські країни зможуть завершити переозброєння та стати менш залежними від військової допомоги США.

Період перед проміжними виборами (листопад 2026 року) — це час максимальної концентрації американської влади на внутрішній боротьбі. Кремль може розраховувати на те, що Вашингтону буде не до швидкого реагування на конфлікт у Європі, особливо якщо це потребуватиме непопулярних рішень щодо відправлення військ.

Окупація частини території країни НАТО (наприклад, захоплення Сувальського коридору) може бути використана як "козир" у переговорах із Трампом щодо майбутнього України та нової архітектури безпеки в Європі.Не можна виключати, що агресія путіна може початися не як відкрита війна, а як "тіньова війна" (кібератаки, диверсії, провокації з нацменшинами), щоб максимально ускладнити НАТО юридичне обґрунтування застосування 5-ї статті.

На даний час ситуація навколо війни США з Іраном та наближення проміжних виборів створює складне геополітичне тло, яке безпосередньо впливає на безпекові розрахунки Росії щодо країн Балтії. Послаблення єдності НАТО є критичним чинником, який може спровокувати агресивні дії РФ проти Литви, Латвії чи Естонії.

Рейтинг Трампа на тлі іранської кампанії демонструє падіння. Соціологи прогнозують "демократичні цунамі" на виборах до Конгресу через невдоволення війною та зростання цін на пальне.

Існує занепокоєння, що путін може використати період передвиборчої турбулентності в США для перевірки на міцність НАТО, вважаючи, що Трамп буде надто зайнятий виборами та Іраном, щоб розв'язувати ще один масштабний конфлікт в Європі.

Треба серйозно сприймати аналітиків, які розглядають 2026 рік як критичний період, коли Росія може спробувати відкрити "інший фронт" у Європі.

Путін більше не може відкладати початок своєї агресії проти країн Балтії. Впевнений, що путін має у своєму розпорядженні максимально повні аналітичні матеріали, які можуть негативно оцінювати шанси партії Трампа на проміжних виборах.

У разі якщо Трамп втратить більшість у Палаті представників ( що досить ймовірно), або ще й у Сенаті (менш ймовірно), політика Трампа буде поставлена під жорсткий контроль більшості, яку сформує Демократична партія. Це істотно зменшить можливості Трампа допомагати путіну у реалізації його стратегічних планів.

Більше того, обізнані в американській політиці аналітики не виключають і можливість більшості Конгресу США оголосити Трампу імпічмент, що взагалі заблокує " золотий вік" для путіна, який для нього створив Трамп. Тому, путін не буде спокушати долю, а може діяти на випередження, поки Трамп при владі, адже путін добре усвідомлює, шо в США такого лояльного президента США до правителя росії більш ніколи не буде.

Крім того, ніхто не знає до чого Трамп і путін домовилися в Анкоріджі. Російське керівництво постійно натякає на існування якихось домовленостей, які були досягнуті між Трампом і путіним на Алясці.

Єдине, що ми зараз можемо точно сказати, що Аляска не наблизила Трампа до Нобелівської премії миру, але наблизила його до нової війни.

Таким чином, "вікно можливостей" для путіна, може закритися не пізніше листопада 2026 року.

При цьому, не можна ігнорувати і внутрішньо політичну ситуацію в середині росії. Вона стає все більш вибуховою і непередбачуваною через створення путінською владою для російського населення все більш нестерпних умов життя.

Врятувати путіна може тільки одна обставина - це нова війна і ще більше закручування гайок проти власного населення, посилаючись на військову загрозу з боку НАТО.

До цього треба добавити, що особливо небезпечним є прогнози окремих аналітиків, які вказують на можливість домовленості путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо синхронної атаки РФ на Європу та Китаю на Тайвань саме у 2026 році.

Поєднання війни в Ірані, яка виснажує американські ресурси, та внутрішнього політичного протистояння перед виборами в США дійсно створює умови, які Кремль може розцінити, як сприятливі для агресії проти країн Балтії. Головним стримуючим чинником залишається здатність європейських членів НАТО діяти самостійно та підтримка України, яка продовжує сковувати основні сили РФ.

Сувалкський коридор (Suwalki Gap) - 100-кілометровий відрізок на польсько-литовському кордоні - є головною військово-стратегічною метою путіна для ізоляції країн Балтії, тоді як Нарва, прикордонне місто Єстонії з РФ, в якому переважають російськомовні мешканці, є ідеальною площадкою для політичного шантажу та гібридних операцій.

На відміну від прямого танкового прориву в Сувалках, сценарій з естонською Нарвою може розглядатися, як імовірний варіант провокації чи "гібридної війни".

Аргумент "зараз чи ніколи", який винесений у заголовок, базується ще і на тому, що НАТО почало масштабне переозброєння. Коли країни Балтії збудують "Балтійську лінію оборони", а Польща завершить модернізацію своєї армії, вікно для швидкої та "успішної" операції РФ може зачинитися назавжди.

Таким чином, якщо висновки провідних світових експертів і аналітиків, позицію яких теж повністю поділяю, "гаряча" фаза агресії путіна проти країн Балтії, може розпочатися у найближчі шість - сім місяців.

Єдине, що може перешкодити путіну розпочати цю повномасштабну агресію - це його фізична смерть, немає значення її причини, або державний заколот, в результаті якого путін втратить владу.

Він став одноособовим правителем Росії, але йому цього мало.

Для нього тепер головний зміст життя полягає у відновленні статусу Росії, як великої імперії та встановлення контролю за колишніми радянськими територіями, насамперед Україною.

Але, Україна зламала усі плани путіна, тепер вже для усіх очевидно, що початковий бліцкриг та стратегічні розрахунки Кремля зазнали краху.

Незважаючи на значні втрати та руйнування, Україна зберегла суверенітет, що є головною поразкою для путіна і шансів перемогти Україну у нього вже немає.

Тому у путіна залишився останній шанс,- захопити країни Балтії, щоб реабілітувати себе перед населенням Росії - або зараз, або ніколи.