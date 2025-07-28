Украинская штангистка Злата Михневич устроила бойкот сопернице из России на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. 15-летнияя спортсменка, которая в национальных турнирах выступает от Бахмута Донецкой области, отказалась от совместного фото с призерами турнира, среди которых была представительница страны-агрессорки Айсыла Нигматзянова.

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Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС. После окончания награждения всех участников, включая чиновников, вручавших медали, пригласили на совместную церемонию фотографирования. Однако наша соотечественница, которая взяла "малую бронзу" в толчке отказалась от участия в церемонии и быстро покинула помост.

Таким образом Злата продемонстрировала свое отношение к допуску спортсменов из России в так называемом нейтральном статусе к чемпионату, который в эти дни проходит в испанской столице Мадриде.

Накануне на чемпионате мира по фехтованию от фото с россиянкой Яной Егорян из армии РФ отказалась украинская саблистка Яна Комащук. Акция нашей спортсменки вызвала настоящую истерику в Государственной думе, где так называемый депутат Дмитрий Свищев набросился на представителей Украины со словами "всех уже достали".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев со словами "вот как их лечить" отметился мерзким поступком, цинично поддержав нелепую травлю со стороны россиян 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался пожимать руку сопернику из РФ.

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