Главный тренер сборной Украины по футболу прокомментировал шокирующее поражение на Олимпиаде-2024

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань расстроен сенсационным результатом матча 1-го тура против сборной Ирака. На старте Олимпиады-2024 наши футболисты проиграли со счетом 1:2.

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"Вы сами все видели. Про какую закономерность идет речь, когда соперник наносит 2-3 удара и выигрывает матч. Здесь виной всему наши глобальные ошибки. Мы совершили детские ошибки, которые повлияли на результат. Мы должны это принять. Должны восстановиться и за эти три дня подойти к Марокко в лучшей физической и ментальной форме. Сейчас нельзя никого критиковать. Мы проиграли сами, из-за своих ошибок. Это главный итог", – заявил Руслан Петрович в эфире "Суспильне. Спорт".

Наставник не понимает, почему после второго пропущенного гола его подопечные опустили руки и перестали играть.

"Пенальти – это наши проблемы. Мы не можем опускать руки. Проблема в том, как мы действуем после ошибки. Я считаю, что мы на голову и две выше соперника, но эти наши ошибки стали роковыми. Мы начали переживать, нервничать и торопиться", – подытожил тренер.

Свой следующий поединок подопечные Руслана Ротаня проведут 27 июля против сборной Марокко. Африканцы в 1-м туре добыли скандальную победу над командой Аргентиной.

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