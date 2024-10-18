Член Антикорсовета при МО раскритиковал ГОТ за избирательность в отношении поставщиков пищи для войск

Член Антикоррупционного Совета при Минобороны Александр Геращенко обратился к Государственному оператору тыла с требованием не быть избирательными по отношению к поставщикам еды для военных, ведь это создает коррупционные риски и может сорвать питание для ВСУ на критически важных направлениях фронта.

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Об этом написало "Цензор.нет".

По его словам, недавно ГОТ прекратил договорные отношения с компанией "Трейд Гранит Инвест", не дождавшись результатов испытаний. Решение было принято на основании информационной статьи журналистов и военного, который пожаловался на качество консервированной продукции.

Зато, добавляет Геращенко, отдельные поставщики, имеющие десятки или даже сотни нарушений, сохранили свои контракты с ГОТ.

Например, за период 1 июля 19 августа этого года ООО "ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ" получил 2 нарушения, в то время как Буский консервный завод – 176, ООО "АСИКС ГРУПП" – 114, ООО "Мит Пром" – 51, ООО "Контракт прод резерв" – 34.

"Хочу обратиться к Государственному оператору тыла, я очень редко пишу о своей работе. Но очень прошу Вас не быть избирательными по отношению к поставщикам. Ведь ваша избирательность несет в себе прямые коррупционные риски и даже может привести к подрыву обороноспособности страны, в частности когда это касается южных и восточных регионов Украины", – заявил Геращенко.

Он также рассказал, что летом этого года члены Антикоррупционного совета и специалисты ГОТа проверяли работу поставщика продуктов питания для ВСУ, Буский консервный завод в Житомирской области.

"Я был неприятно поражен, на каких складах хранилась в то время продукция поставщика Минобороны. Гнилые стены, грязь, вонь, – именно так можно описать морозильную камеру, в которой я увидел продукты питания. Коммунальное помещение советских времен оформлено без надлежащего согласования областной военной администрации", – пожаловался член совета.

Кроме того, Буский консервный завод сорвал поставки в одной из областей Украины, но ГОТ не сразу сменил подрядчика, а пытался способствовать нарушителям.

В августе 2024 года другой поставщик – ООО "Ахтырка мясопродукт" – привез в одну из ВЧ Черниговской области партию консервированной продукции без соответствующих протоколов испытания. Однако с ним не разорвали договорные отношения.

А на складах ООО "Асикс Групп" обнаружили гнилые яйца и фальсифицированное масло, по производителю ведется уголовное производство.

По словам Геращенко, избирательность ГОТ удивляет: "Почему в вышеуказанных случаях, при наличии установленных нарушений и фактов поставки некачественной продукции, не разрывались договора".