''Червяки должны погибнуть'': в подразделение Мадяра на фронт приехал украинский поэт-сатирик Лесь Подервянский. Видео

Лесь Подервянский, украинский художник и автор сатирических пьес, продолжает вдохновлять своими остроумными цитатами соотечественников. Он также посетил украинских бойцов на передовой.

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Об этом сообщил украинский военный и блоггер с позывным "Мадяр" в Telegram. Известный сатирик рассказал пьесу о червях, живущих в дер*ме (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Культурный десант 59-и ОМПБр, возглавляемый Колей Сергой, сегодня привез нам Леся Подервянского. Сказочка "Черви" органически легла в насыщенное творческое утро, создав соответствующее настроение", – пишет военный.

Там Подервянский зачитал им свою сказку "Червяки" о червях Владимира и Александра, которые "живут в дер*ме и боятся масонов".

"Зима на финалах газнула немного, Кучки, однако", — говорится в сообщении Мадяра.

Сатирик сделал совместное фото с бойцами.

В конце автор заявил – "Черви должны погибнуть. Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистское российское телевидение во временно оккупированном Крыму в очередной раз взломали. В этот раз хакеры запустили в эфире саркастичный рассказ украинского писателя Леся Подервянского "Операция VZV" – о том, что так называемая спецоперация Кремля на самом деле придумана Сатаной, чтобы по приказу Бога наказать россиян.

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