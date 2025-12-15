Зять Оли Поляковой впервые отправился в Украину и выучил одно украинское слово: что за казус случился с ним в дороге

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, впервые привезла своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли в Украину. Для музыканта эта поездка стала первым личным знакомством с семьей жены, ведь раньше он видел лично только маму, а отца Маши и сестру только через видеосвязь.

Вместе с тем молодая певица показала в InstaStories первые подробности дороги и поделилась забавным моментом, связанным с языковым барьером. Как выяснилось, перед поездкой Маша научила мужа только одному украинскому слову – "так".

Поэтому на все вопросы любимой Пассарелли отвечал "так". Таким образом, 25-летний Эден с нетерпением ждет знакомства с родителями его возлюбленной и очень рад, что едет в Украину.

В частности, Маша Полякова рассказала, что по дороге к родителям у пары возникли непредсказуемые трудности. Супруги не успели на самолет в Варшаву, из-за чего им пришлось ждать следующего рейса около четырех часов. После этого пара планировала пересесть на поезд, который должен был доставить их непосредственно в Украину.

Певица призналась, что ситуация добавила нервов, однако они настроены не испортить поездку. По ее словам, главное – успеть на поезд и таки добраться домой.

"Мы не успели на наш самолет в Варшаву. Теперь ждем где-то четыре часа на новый самолет. Будем стараться успеть на поезд", – рассказала она.

Напомним, Маша Полякова официально зарегистрировала брак с музыкантом Эденом Пассарелли в июле 2025 года в США. Церемония была скромной, без громкого празднования, однако на ней присутствовала Оля Полякова. После бракосочетания Маша решила не менять фамилию и оставила в документах фамилию отца – Буряковская, хотя в публичном пространстве продолжает использовать мамину сценическую фамилию.

Ранее OBOZ.UA писал, что в будущем Маша Полякова с мужем планируют сыграть более пышную свадьбу в Европе, вероятно, во Франции.

