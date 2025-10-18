Оля Полякова раскрыла, сменила ли фамилию ее старшая дочь после женитьбы

Украинская певица Оля Полякова высказалась о личной жизни своей старшей дочери Маши, которая летом связала себя узами брака с музыкантом Эденом Пассарелли. Как рассекретила артистка, несмотря на изменения в семейном статусе, 20-летняя девушка решила не брать фамилию мужа.

Об этом знаменитость рассказала в проекте "Взрослые девочки". Она отметила, что в паспорте старшей дочери указана фамилия отца – Вадима Буряковского, хотя в публичном пространстве она всегда представляется как Полякова.

"Конечно, не меняла. Кто такую фамилию меняет? Тем более, что она Буряковская", – сказала исполнительница.

Ранее Маша Полякова рассказывала, что начала использовать фамилию звездной мамы в своих соцсетях еще в 2014 году. Блогер считает, что это помогло ей привлечь внимание большего количества аудитории. Хотя все же она видит и определенные недостатки в таком решении.

"Я не Полякова. Я Мария Буряковская. Мамина фамилия у меня в соцсетях появилась еще в 2014 году. У меня большая аудитория, которая знает меня как Машу Полякову. И начинать что-то заново делать не вижу смысла. Возможно, эта фамилия мне вредит в том плане, что я не могу что-то делать как обычный подросток, но она и помогает. Я не знаю подписалось бы на меня такое количество людей, если бы я была Марией Буряковской", – говорила дочь певицы.

Что известно о личной жизни Маши Поляковой

Блогер официально зарегистрировала свои отношения с Эденом Пассарелли в июле 2025 года. Влюбленные устроили скромную церемонию росписи в США, на которой присутствовала и Оля Полякова.

В будущем пара планирует сыграть пышную свадьбу. Как рассказывала Маша Полякова, празднование, скорее всего, состоится летом следующего года во Франции.

