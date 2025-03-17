Звездные полиглоты: 5 знаменитостей, которые говорят на трех и более языках

У знаменитостей действует то же правило, что и у простых людей: чем больше иностранных языков знаешь – тем имеешь шире доступ к знаниям и соответственно выше шансы на успешную самореализацию. Вот почему они не упускают малейшей возможности поучиться: например, кто-то во время длительных поездок листает учебники или слушает языковые курсы, а кто-то на светских раутах с иностранцами совершенствует произношение.

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Мы подготовили подборку звезд, которые удивят вас своими лингвистическими способностями. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Том Хиддлстон

Английский актер Том Хиддлстон в юности в Кембриджском университете изучал классические языки – древнегреческий и латинский. Эти знания развили у него так называемую филологическую интуицию, а также помогли овладеть логикой и грамматикой большинства современных европейских языков. Следовательно, знаменитость легко может переключаться между разными языками: английским, испанским, французским, итальянским и греческим. Кроме того, он немного понимает и общается на немецком, корейском и мандаринском.

"Это (изучение иностранных языков. – Ред.) то, что всегда меня увлекало... Честно говоря, я не был особенно одаренным в математике или в естественных науках. Когда же начал изучать языки, обнаружил, что имею к этому талант. Я начал овладевать французским, латынью, испанским... Я просто понял, как это работает", – поделился Хиддлстон в интервью SiriusXM.

2. Натали Портман

Американская актриса Натали Портман родилась и выросла в Израиле. Там она изучала иврит и английский. Вскоре заинтересовалась французским, японским, немецким и испанским. Не только из-за того, что этого требовали съемки в фильмах или дипломатическая деятельность, но и потому что "овладение чем-то новым – это прекрасно". "Я считаю, что в изучении языков необходимы преданность и освоение действенных техник. Эта практика открывает разум... Знание языков – это инструмент, который помогает во многих ситуациях. Так вы продолжаете двигаться вперед", – сказала она в интервью America Reads Spanish.

3. Моника Беллуччи

Итальянская актриса и супермодель Моника Беллуччи свободно владеет пятью языками: английским, французским, персидским, итальянским и испанским. Это помогает ей получать роли в международных кинопроектах – и соответственно органично перевоплощаться в персонажей разных культур. Так, в комедии "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра" (2002) ее реплики были на французском языке, в драме "Малена" (2000) – на итальянском, а в драме "Дурной тон" (1998) – на испанском. И это еще не все! Специально для съемок в драме "Страсти Христовы" (2004) Беллуччи поверхностно, но все же изучала арамейскую и латынь.

4. Вигго Мортенсен

Американский актер, певец, фотограф и художник Вигго Мортенсен, наиболее известный своей ролью Арагорна в кинотрилогии "Властелин колец", в детстве активно изучал английский, испанский и датский языки. Любовь к лингвистике привили его родители-дипломаты. Позже Мортенсен пополнил свой языковой арсенал французским и итальянским. Кроме того, он не очень смело говорит, однако хорошо понимает на слух шведский, арабский и норвежский.

5. Шакира

Родной язык колумбийской певицы Шакиры – испанский. Также она свободно владеет английским и португальским. И, поскольку знаменитость всерьез заинтересовалась лингвистикой, во время отпусков дополнительно изучает итальянский, французский, каталонский и арабский. Это помогает ей не только в музыкальной карьере (во время интервью или встреч с фанатами на концертах), но и в деятельности посла доброй воли ЮНИСЕФ.

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