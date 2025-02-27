10 актеров, которые в кино сыграли врагов, но являются друзьями в реальной жизни

Когда два актера играют в кино ожесточенных врагов, можно предположить, что у них и во внеэкранной жизни напряженные отношения. Особенно если это виртуозная игра, которая в глазах зрителей размывает границы между сюжетом и реальностью... Забудьте о предубеждениях. На самом деле за кулисами они часто не просто хорошо ладят, а становятся чуть ли не лучшими друзьями!

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Итак, какие звезды сыграли в кино или в сериале врагов/конкурентов, но в реальной жизни – замечательные товарищи/друзья? Об этом – в материале OBOZ.UA.

1. Стив Карелл и Пол Либерштейн

В культовом сериале "Офис" американский актер Стив Карелл сыграл Майкла Скотта, регионального менеджера филиала Dunder Mifflin, который ненавидит своего коллегу – персонажа по имени Тоби (образ воплотил американский актер Пол Либерштейн). Стоит только взглянуть на подборку сцен, где показано ироничное взаимодействие между этими двумя!

Либерштейн не обижался на грубые высказывания Майкла Скотта, ведь воспринимал своего персонажа иначе, чем задумали режиссеры. Об этом рассказал в интервью The Daily Beast: "Мне всегда казалось, что Тоби Флендерсон является отцом трехлетнего ребенка, Майкла Скотта, который постоянно устраивает истерики. Он просто здесь, чтобы набраться терпения, подождать... Конечно, это влияет на его день, но вы не можете слишком злиться на своего трехлетнего малыша. Итак, вам нужно просто принять это".

В реальной жизни Карелл и Либерштейн прекрасно ладят друг с другом. Так, первый в подкасте Office Ladies рассказал о том, что они вместе часто ходят на светские вечеринки, а также, что увлекается актерскими и сценаристскими умениями коллеги (вдруг вы не знали, Либерштейн был одним из сценаристов сериала "Офис").

2. Брайан Крэнстон и Джанкарло Эспозито

Американские актеры Брайан Крэнстон и Джанкарло Эспозито снялись в культовом американском драматическом телесериале "Во все тяжкие". Первому досталась роль школьного учителя химии Уолтера Вайта, который, чтобы финансово обеспечить будущее своей семьи, начал изготовлять метамфетамин. А вот Эспозито сыграл Густава "Гаса" Фринга, владельца сети закусочных Los Pollos Hermanos и метамфетаминовой лаборатории. Оба персонажа действуют исключительно в собственных интересах, что впоследствии перерастает в жестокое соперничество.

В реальной жизни эти знаменитости – близкие друзья. Хоть и съемки сериала завершились в 2013 году, они до сих пор поддерживают связь. Как-то Брайан Крэнстон в шутливой форме продемонстрировал, насколько хорошо ладит с коллегой... Когда Эспозито выиграл награду Robert & Sibylle Redford Creative Achievement, тот записал видео, где назвал победителя дорогим другом и замечательным актером, который заслужил признание. К концу речи выяснилось, что Крэнстон поздравлял коллегу, сидя на унитазе.

3. Руперт Гринт и Том Фелтон

Во франшизе "Гарри Поттер" британский актер Руперт Гринт сыграл волшебника Рона Уизли, лучшего друга Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер, а британскому актеру Тому Фелтону досталась роль волшебника Драко Малфоя – приверженца центрального негативного персонажа Лорда Волан-де-Морта, а также конкурента Гарри и его друзей.

На экране персонажи Гринта и Фелтона часто глумятся друг над другом и явно не настроены приятельствовать, а вот в реальной жизни эти двое еще в раннем детстве стали лучшими друзьями. Известно, что они вместе ходят на вечеринки в Лас-Вегасе, а также публично заявляют, что любят друг друга (конечно, как друзья). Так, Руперт Гринт посетил премьеру фильма "Восстание планеты обезьян" (2011) в футболке с надписью "I [heart] Tom Felton". Позже Фелтон надел рубашку со схожим "признанием" коллеге – "I [heart] Ron Weasley". Ну как тут не поверить в искренность их отношений?

4. Том Хиддлстон и Крис Хемсворт

Английский актер Том Хиддлстон во франшизе Marvel сыграл роль бога Локи, а австралийский актер Крис Хемсворт – его брата, бога Тора. Экранные ссоры между этими персонажами часто выходили за пределы братских... В реальной жизни все наоборот: актеры говорят, что у них "броманс" (тесные, несексуальные отношения между двумя мужчинами).

Кроме того, в 2011 году Хемсворт в разговоре с изданием Collider сказал, что закадровая химия с Хиддлстоном изрядно облегчила работу на съемочной площадке: "У вас либо есть с кем-то химия, либо нет, и, к счастью, она была. Играть братьев было легко и весело". А Хиддлстон на этом же интервью вспомнил вроде бы и неприметную историю, однако ту, что подтвердила их теплые и доверительные отношения: "Крис на завершающей вечеринке (после завершения съемок фильма "Тор" (2011). – Ред.) выпил несколько напитков... Далее, в гостинице, перед тем, как мы поднялись к нашим номерам, он сказал, что я единственный, кто его понимает... В общем, без него и его шуток было бы ужасно идти на работу".

5. Дуэйн "Скала" Джонсон и Вин Дизель

В серии фильмов "Форсаж" персонажи американо-канадийского актера Дуэйна Джонсона и американского актера Вина Дизеля в большинстве своем не могли найти общий язык, были самыми ярыми соперниками. Речь идет о спецагенте американской дипломатической службы безопасности Люке Хоббсе и талантливом уличном гонщике Доминике Торетто. В то время как в реальной жизни знаменитости не просто хорошо приятельствуют, а называют друг друга частью семьи. "Я не думаю, что мир действительно осознает, насколько мы близки. В моем доме он – дядя Дуэйн. А у Дуэйна Джонсона есть только один старший брат в мире кино. И это – я", – гордо сказал Дизель в 2017 году в интервью USA Today.

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