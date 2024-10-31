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Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Звезде 'Дневников Вампира' Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

Актриса и звезда культового сериала "Дневники Вампира" Нина Добрев объявила о помолвке. Ей сделал предложение сноубордист и олимпийский чемпион Шон Уайт в одном из ресторанов Нью-Йорка. Как говорит мужчина, актрису тяжело удивить, но ему это удалось.

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"Прощай "бойфренд", привет "жених", – именно так подписала подборку фотографий с помолвки 35-летняя Нина Добрев. На кадрах пара стоит под аркой из белых роз, лилий и гортензий, и в свете свечей, какие расставили вокруг. Весь пол под сужеными был усеян лепестками белоснежных цветов.

Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

В своих образах черного цвета они изрядно контрастировали с избранным стилем декораций. Нина Добрев выбрала для себя блестящее платье на пуговицах, а Шон Уайт надел черный костюм.

"Нет", – именно это слово сначала услышал от актрисы ее бойфренд. Однако, как Добрев рассказала Vogue, это было "отрицание счастливого неверия".

Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

Шон Уайт сознался глянцу, что несколько раз его признания срывались. Сначала он хотел сделать предложение во время совместного отпуска летом, но из-за небольшой травмы любимой день Х пришлось перенести. Этой датой стало начало ноября, когда они должны были отправиться в Африку, но Добрев догадывалась, что именно там может произойти признание, "потому что все ее друзья постоянно спрашивали, произойдет ли это".

Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

Поэтому Шон Уайт решил сделать предложение до того, как пара улетит на другой континент, а выманить избранницу в ресторан – обманом, ведь за несколько дней до момента Х актриса сказала ему, что не планирует выходить из дома и желает отдохнуть перед поездкой в Африку.

Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

"В этот раз он отказался переносить встречу. Но он решил сделать что-то радикальное. Он попросил своего пиарщика прислать Нине фальшивое приглашение на ужин CFDA/Vogue с Анной Винтур в "Золотом лебеде" (название ресторана. – Ред.) в Нью-Йорке. Нина согласилась", – передал события журнал.

После того, как она открыла дверь в ресторан, удивилась, что вместо Анны Винтур в зале стоял только Шон Уайт и фотограф. "Я была в шоке. Я просто замерла и уставилась на него", – рассказала Нина Добрев.

Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

Предложение ей сделали еще неделю назад – в пятницу, 25 октября, вечером. А вот о новом статусе знаменитость сообщила только вчера вечером. Поэтому почти всю неделю она держала новость в тайне перед публикой и снимала кольцо каждый раз, когда выходила на улицу.

Звезде "Дневников Вампира" Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

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