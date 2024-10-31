Звезде 'Дневников Вампира' Нине Добрев сделали предложение: как выглядит ее жених-сноубордист. Фото

Актриса и звезда культового сериала "Дневники Вампира" Нина Добрев объявила о помолвке. Ей сделал предложение сноубордист и олимпийский чемпион Шон Уайт в одном из ресторанов Нью-Йорка. Как говорит мужчина, актрису тяжело удивить, но ему это удалось.

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"Прощай "бойфренд", привет "жених", – именно так подписала подборку фотографий с помолвки 35-летняя Нина Добрев. На кадрах пара стоит под аркой из белых роз, лилий и гортензий, и в свете свечей, какие расставили вокруг. Весь пол под сужеными был усеян лепестками белоснежных цветов.

В своих образах черного цвета они изрядно контрастировали с избранным стилем декораций. Нина Добрев выбрала для себя блестящее платье на пуговицах, а Шон Уайт надел черный костюм.

"Нет", – именно это слово сначала услышал от актрисы ее бойфренд. Однако, как Добрев рассказала Vogue, это было "отрицание счастливого неверия".

Шон Уайт сознался глянцу, что несколько раз его признания срывались. Сначала он хотел сделать предложение во время совместного отпуска летом, но из-за небольшой травмы любимой день Х пришлось перенести. Этой датой стало начало ноября, когда они должны были отправиться в Африку, но Добрев догадывалась, что именно там может произойти признание, "потому что все ее друзья постоянно спрашивали, произойдет ли это".

Поэтому Шон Уайт решил сделать предложение до того, как пара улетит на другой континент, а выманить избранницу в ресторан – обманом, ведь за несколько дней до момента Х актриса сказала ему, что не планирует выходить из дома и желает отдохнуть перед поездкой в Африку.

"В этот раз он отказался переносить встречу. Но он решил сделать что-то радикальное. Он попросил своего пиарщика прислать Нине фальшивое приглашение на ужин CFDA/Vogue с Анной Винтур в "Золотом лебеде" (название ресторана. – Ред.) в Нью-Йорке. Нина согласилась", – передал события журнал.

После того, как она открыла дверь в ресторан, удивилась, что вместо Анны Винтур в зале стоял только Шон Уайт и фотограф. "Я была в шоке. Я просто замерла и уставилась на него", – рассказала Нина Добрев.

Предложение ей сделали еще неделю назад – в пятницу, 25 октября, вечером. А вот о новом статусе знаменитость сообщила только вчера вечером. Поэтому почти всю неделю она держала новость в тайне перед публикой и снимала кольцо каждый раз, когда выходила на улицу.

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