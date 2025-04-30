Звезда 'Властелина колец' засветился на ТВ в футболке с украинским трезубцем. Фото

Американский актер и звезда серии фильмов "Властелин колец" Вигго Мортенсен появился в эфире испанского телевизионного канала в символическом наряде. Знаменитость пообщалась с журналистами в футболке с изображением украинского национального символа – трезубца.

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В таком виде журналисты встретили актера на железнодорожном вокзале в Барселоне. Медийщики попросили звезду прокомментировать блэкауты, возникшие в Испании, Португалии и части Франции 28 апреля.

Стоит отметить, что Вигго Мортенсен не впервые предстает перед публикой в патриотическом наряде. Так, например, в 2024 году звезда вышел на красную дорожку кинофестиваля в Глазго, где представила свой новый фильм "Мертвым не больно", в футболке с трезубцем. Более того, тогда он откровенно выразил поддержку Украине в террористической войне, что развязала РФ.

"Мы поддерживаем украинцев в борьбе против российской агрессии, против людей, которые ей потакают как в России, так и за ее пределами", – сказал актер.

Кроме того, в марте прошлого года трехкратный номинант на премию "Оскар" обратился к гражданам нашей страны и назвал деятельность Владимира Путина варварской и захватнической.

"Два года смерти, разрушений и немыслимых страданий для народа Украины. То, что кто-либо в стране моего рождения, Соединенных Штатах Америки, или в любой другой стране мира может игнорировать варварство, захват земли Путиным и его правительством, для меня непонятно и этого нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина!" – сказал звезда.

А вот в июне 2022-го Вигго Мортенсен приехал в Украину. Знаменитость посетил кинофестиваль "Николайчук Open" в Черновцах, где представил свой фильм-вестерн "Мертвым не больно". Тогда он прямо со сцены произнес небольшую речь по-украински: "Это большая честь быть здесь и делиться нашей историей со всеми вами".

Вигго Мортенсен – американский актер датского происхождения, наиболее известный аудитории ролью Арагорна в кинотрилогии "Властелин колец". Он родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке.

Актерскую карьеру знаменитость начал с участия в независимых проектах, не приносивших ему ни славы, ни прибыли. Однако со временем Вигго Мортенсен начал появляться в более удачных и коммерческих лентах, среди которых ""Дневной свет", "Пророчество" и "Багряный прилив".

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