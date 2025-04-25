Шон Пенн сделал татуировку в память об Украине. Фото

Оскароносный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн, который с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину, сделал символическую татуировку в память о нашей Родине. 64-летняя звезда набил изображение трезубца на своем запястье.

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Соответствующую информацию сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко на своей странице в Facebook. Он обнародовал несколько фотографий с актером, на одной из которых можно рассмотреть татуировку.

"Приезжать в 2022 было модно, и стояла очередь из желающих. А в 2025-м приезжают только настоящие друзья, которые чувствуют связь с украинской землей и нашими людьми. Теперь в память у тебя – татуировка трезубца, которую ты привез с фронта. Спасибо за все, Шон!" – написал политик.

Стоит отметить, что во время визита в Украину знаменитость лично выразил поддержку нашим защитникам. Шон Пенн побывал в локации 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго, где записал трогательное видеообращение для украинских военнослужащих.

"Это Шон Пенн, американец, и я хочу сказать то, что я знаю. Несмотря на то, что делают политики, я верю во всех вас, и я благодарен всем вам за то, что вы лучшие из тех, кем мы все стремимся быть. И вы защищаете не только свою страну, вы действительно защищаете мир, и это будет известно и увидено, и я знаю, что вы победите, и Бог благословит всех вас и ваши семьи. Спасибо вам", – высказался звезда.

Также лауреат премии "Оскар" встретился с матерью погибшего военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус" – Лилией Аверьяновой. Шон Пенн пообщался с мамой павшего героя, а она поблагодарила его за то, что остается на стороне нашей страны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что группа Coldplay, которая оконфузилась песней для российского "брата", обратилась к украинцам со сцены.

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