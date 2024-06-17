В футболке с трезубцем и значком флага Украины на пиджаке. Голливудский актер Вигго Мортенсен приехал в Черновцы

Голливудский актер Вигго Мортенсен, наиболее известный своей ролью Арагорна в фильме "Властелин колец", принял участие в кинофестивале "Миколайчук OPEN". Он прибыл в Черновцы в футболке с трезубцем и значком флага Украины на пиджаке.

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Трижды номинант на "Оскар" презентовал на украинской киноплощадке свой новый фильм "Мертвые не причиняют боли". Это стало главным событием первого дня фестиваля, пишет Шпальта.

Вигго Мортенсен принял участие в "Миколайчук OPEN" в рамках своего тура по Европе в поддержку вестерна "Мертвые не причиняют боли". В новой ленте о трагической судьбе иммигрантов американский актер датского происхождения не только исполнил главную мужскую роль, а также стал режиссером и сценаристом фильма.

На презентации вестерна в Черновцах Вигго Мортенсен, который с начала полномасштабного вторжения РФ постоянно поддерживал Украину и помогал украинцам за границей, сказал, что ему важно иметь сознательную позицию. "Я не сделал ничего необычного, просто был неравнодушен. Для меня большая честь слышать слова благодарности от украинцев и находиться на этом фестивале", – сказал известный актер в Черновцах.

Мортенсен также подчеркнул, что когда его пригласили приехать в Украину на "Миколайчук OPEN", он сразу согласился, хотя его родные были обеспокоены этим решением актера. "Знали только родные. Моя девушка переживала, но я заверил, что все будет хорошо. Когда я пришлю ей фотографии отсюда, думаю она окончательно успокоится", – подчеркнул звездный актер.

Вигго Мортенсен также рассказал, что болеет и за Украину, и за ее кинематограф. После просмотра фильма "Тени забытых предков", где главную роль сыграл символ черновицкого фестиваля Иван Миколайчук, голливудский актер был поражен тем, как фантастически украинские актёры передали атмосферу карпатской природы.

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