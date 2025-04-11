У звезды сериала 'Зачарованные' диагностировали редкое заболевание, которое убило Стивена Хокинга

Американский актер Эрик Дэйн, наиболее известный аудитории благодаря роли Джейсона Дина в сериале "Зачарованные", сообщил, что врачи обнаружили у него редкое заболевание. Звезде диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), от которого отошел в засветы ученый Стивен Хокинг.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью изданию People. Актер отметил, что в нелегкий жизненный период его поддерживает супруга Ребекка Хейхарт и двое детей: Билли Беатрис и Джорджия Джеральдин.

"Мне диагностировали БАС. Я благодарен, что моя любящая семья рядом со мной, когда мы проходим этот новый этап", – выразился знаменитость.

Эрик Дэйн отметил: несмотря на болезнь, пока не собирается ставить свою актерскую карьеру на паузу. Он сообщил, что на следующей неделе вернется на съемочную площадку сериала HBO "Эйфория", где вновь воплотится в роль отца главного героя Кела Джекобса.

Боковой амиотрофический склероз – редкое нейродегенеративное заболевание, поражающее опорно-двигательную систему. Недуг вызывает прогрессирующий паралич мышц, дыхательные расстройства, сильную потерю веса и нарушение концентрации внимания. Болезнь неизлечима, поэтому в большинстве случаев люди живут от трех до пяти лет после установления диагноза. Однако бывают случаи, когда жизнь пациентов длится значительно дольше.

Так, например, английскому физику-теоретику Стивену Хокингу диагностировала БАС в 23 года, однако он отошел в засветы в 76. Ученый говорил: "Я жил с перспективой ранней смерти на протяжении последних 49 лет. Я не боюсь смерти, но я не спешу умирать. У меня так много всего, что я хочу сделать в первую очередь".

Эрик Уильям Дэйн родился 11 ноября 1972 года в Сан-Франциско, США. В юные годы он активно занимался спортом, однако в определенный момент решил сыграть в школьном представлении "Все мои сыновья", что подтолкнуло его задуматься об актерской карьере.

В 1993-м звезда переехал в Лос-Анджелес, где появился в нескольких сериалах, среди которых The Wonder Years, "Женатые... и с детьми" и "Розанна". Позже его начали приглашать присоединиться к более масштабным проектам, например, "Зачарованные" и "Анатомия страсти". Эрик Дэйн также играл эпизодические роли в лентах "Дрейф" и "Люди Икс: Последняя битва". В 2019 году актер присоединился к созданию сериала "Эйфория".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшей девушке Илона Маска диагностировали психические расстройства, от которых не существует лекарства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!