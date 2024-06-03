Звезда сериала 'Бриджертоны' Джессика Мэдсен публично призналась, что влюблена в женщину. Фото

Звезда "Бриджертонов" Джессика Мэдсен объявила о своей "любви к женщине". 32-летняя актриса, сыгравшая Крессиду Каупер в драме от Netflix, поделилась с подписчиками радостной новостью.

Как пишет Metro, знаменитость еще в этом году призналась, что она бисексуалка. О своей личной жизни Мэдсен написала на своей Instagram -странице. "Влюблена в женщину, громко заявляю об этом и горжусь!" – написала она, приурочив свое признание к Месяцу Гордости.

Селебрити также опубликовала серию фотографий, связанных с прайдом, в том числе видео, на котором она с радужными бриллиантами под глазами. Ее публикацию встретили положительными комментариями.

Джессика снялась в последних трех сезонах "Бриджертонов", ее героиня сначала была изображена, как романтическая соперница Дафны Бриджертон (Фиби Дайневор), а затем Пенелопы Феттерингтон (Никола). В новом сезоне она также неожиданно подружилась с Элоиз Бриджертон (Клаудия Джесси), из-за чего некоторые поклонники призвали сценаристов создать между ними романтический сюжет.

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