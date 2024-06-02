Солистку рок-группы The Pretty Reckless и звезду 'Сплетницы' во время выступления укусила летучая мышь

Солистка группы The Pretty Reckless и актриса сериала "Сплетница" Тейлор Момсен стала целью для летучей мыши во время открытия концерта легендарного AC/DC в Испании. Рукокрылый крепко вцепился в девушку, но она сначала не заметила млекопитающего, пока зрители не начали кричать и указывать пальцем на животное.

Впоследствии артистка сообщила в Instagram, что в течение двух недель ей придется делать прививку от бешенства. Что интересно летучая мышь уцепилась за ногу именно тогда, когда девушка закончила исполнять песню Witches Burn, что в переводе означает "Ведьм ждёт костёр".

"Итак, рок-н-рольный момент... В Севилье (Испания) в среду во время "Witches Burn" на меня прилетела летучая мышь и вцепилась в ногу... В тот момент, когда я выступала и даже не догадывалась, пока невероятная толпа не продолжала кричать и указывать на место. Он был мил, но да, он меня укусил. Поэтому прививка от бешенства в течение следующих двух недель", – резюмировала Момсен.

Оптимизм артистка не теряет, поэтому поблагодарила врачей за звание женщины-летучей мыши (по аналогии Бэтмена): "Спасибо всем работникам больницы, которые назвали меня "batgirl" после того, как увидели это в местных новостях того утра..."

Во время выступления, когда зрители начали указывать на летучую мышь, Тейлор Момсен сказала: "Вы, народ, указываете на что-то, но я не знаю, что вы говорите". Уже впоследствии она наклонилась и увидела животное на левой ноге, вцепившееся на подол ее платья, а зубами – в девушку.

Тогда она позвала персонал, который помог снять летучую мышь. "Я, пожалуй, действительно ведьма", – отшутилась она.

Впоследствии певица опубликовала фото, рядом с одним из гастрольных чемоданов группы AC/DC, на которой был наклеен листик. Рисунок на нем запрещал летучим мышам посещать концерт.

"Окей. Поэтому AC/DC имеет лучшую команду. Люблю вас, друзья!" – подписала она фото.

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