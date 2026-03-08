Звезда 'Пятницы 13-е' Кори Паркер умер от рака: смертельную болезнь обнаружили случайно

Американский актер Кори Паркер, известный по ролям в "Уилл и Грейс", "Пятница 13-е: Новое начало" и "Девять с половиной недель", умер в возрасте 60 лет после борьбы с раком – аденокарциномой. Сердце знаменитости остановилось после того, как у него диагностировали метастатическую онкологию четвертой стадии.

Об утрате сообщила его тетя Эмили Паркер для медиа TMZ. Смерть артиста наступила 5 марта в городе Мемфис, США.

Болезнь у Паркера обнаружили случайно после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Впоследствии врачи установили, что рак уже распространился по организму. На странице сбора средств для поддержки его семьи сообщалось, что актер проходил лечение, однако со временем болезнь прогрессировала.

Как отмечают в People, в ноябре 2025 года Паркер сообщал, что около 90% его костей поражены аденокарциномой – видом рака, который возникает в железистых тканях, которые покрывают органы. В начале 2026 года состояние актера значительно ухудшилось: он писал, что болезнь настолько истощает организм, что ему становится все сложнее говорить, писать и нормально функционировать.

В своем последнем обращении, опубликованном 17 февраля, Паркер назвал свое состояние терминальным и сообщил, что проходит лучевую терапию для уменьшения боли. Тогда же он написал, что семья готовит дом к хосписному уходу.

Кори Паркер родился и вырос в Нью-Йорке. Актерскую карьеру он начал еще в пятилетнем возрасте, а в подростковые годы учился у преподавателей Actors Studio. Позже он окончил Высшую школу исполнительских искусств на Манхэттене и начал сниматься в телепроектах.

В течение 1980–1990-х годов актер появлялся в ряде сериалов, а также сыграл в фильме "Пятница, 13-е. Новое начало". Впоследствии он получил роль доктора Джона Моргана в сериале "Лодка любви: Следующая волна" (Love Boat: The Next Wave), а также появился в нескольких эпизодах ситкома "Уилл и Грейс", где сыграл Джоша – парня героини Грейс Адлер.

Последние актерские работы Паркера вышли еще в 2017 году – это сериал "Сан Рекордс" (Sun Records) и короткометражный фильм Winding Brook. После этого он сосредоточился на преподавании актерского мастерства для студентов и работал тренером для молодых актеров.

