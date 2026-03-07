Внезапно умер звезда 'Криминального чтива' Стивен Хибберт: семья актера назвала причину

В возрасте 68 лет отошел в вечность британско-американский актер и писатель Стивен Хибберт, наиболее известный аудитории по роли Гимпа в культовом фильме "Криминальное чтиво". Как сообщили в семье артиста, его жизнь внезапно оборвалась 2 марта в результате сердечного приступа.

Видео дня

Трагическую новость дети Хибберта – Ронни, Розалинд и Грег – подтвердили таблоиду TMZ. Они почтили память звездного отца, подчеркнув, что он до последнего был предан творческому делу и родным.

"Наш папа, Стивен Хибберт, неожиданно умер на этой неделе. Его жизнь была полна любви, преданности искусству и семье. Многие будут скучать по нему", – говорится в сообщении.

Свои первые шаги на телевидении Стивен Хибберт сделал в роли автора популярных проектов. Он писал сценарии для ток-шоу "Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом", а впоследствии работал над мультипликационными программами для детей. Одной из самых показательных работ Хибберта стала разработка сюжета фильма "Это Пэт" (It's Pat).

Однако широкую известность актеру принесло участие в художественном фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Стивен Хибберт перевоплотился в Гимпа – таинственного персонажа в кожаном костюме, которого удерживали в подвале ломбарда Mason-Dixon. Позже артист также появлялся на экранах как звезда проектов "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Кот в шляпе".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умерла звезда "Далласа" и икона моды 80-х Аннабель Шофилд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!