Звезда "Однажды под Полтавой" расплакалась в машине от бессилия после развода: это крик души всех украинских мам-одиночек

Украинская актриса Анна Саливанчук не смогла сдержать слез из-за усталости от безумного ритма жизни матери-одиночки. После развода с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым на плечи звезды сериала "Однажды под Полтавой" легло воспитание двух сыновей, которое она совмещает с довольно большим объемом работы, чтобы обеспечить все нужды семьи, что в конечном итоге привело к полному изнеможению.

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Своими эмоциями знаменитость поделилась в ролике, который записала в автомобиле, на личной странице в Instagram. Она также подчеркнула, что такая непростая ситуация стала повседневностью почти для всех украинских мам-одиночек, а большая война только ухудшает их положение.

"Как легко вывести женщину из себя. Я еду в машине, слушаю песни и плачу, как сумасшедшая. А знаете, почему? Потому что у женщины работа никогда не заканчивается. Она работает 24/7 всю свою жизнь. Когда она на работе, думает о работе, когда приходит домой – как накормить детей, отвезти на кружки, как вовремя забрать из убежища. И даже когда дети ложатся спать, женщина не может заснуть. Она думает, во что их завтра одеть, не будет ли тревоги всю ночь. Как справиться с работой и со всем", – со слезами на глазах сказала артистка.

Как рассказала Анна Саливанчук, она до последнего пыталась сохранять самообладание, однако на первый взгляд незначительная проблема стала для нее последней каплей. Актрисе четыре дня не удавалось настроить в телефоне ребенка "родительский контроль", из-за чего ей пришлось тратить время на поездку в магазин электроники, что также не дало желаемого результата.

"Мне стало так жаль себя. У меня уже просто нет сил. Я держусь, думаю, как и все мы. Все мамы меня поймут. У меня просто уже нет сил быть красивой. Этот телефон – последняя капелька. Когда дети снова в тревоге, нужно забрать их из укрытия. У меня репетиция, куча дел, съемки. Это просто бред. Как с этим можно справиться самой?", – поделилась звезда.

В заключение Саливанчук подчеркнула: не понимает, как в современных реалиях женщины могут оставаться кротким и нежными, когда им приходится думать об обеспечении достойного уровня жизни детей, обустройстве дома и уходе за автомобилем. По словам знаменитости, у нее больше не осталось сил.

"Я думаю, что у каждой женщины, которая воспитывает детей в одиночку, больше нет сил. Я, конечно, сейчас поплачу, а потом снова буду красиво улыбаться. Но это просто ужас", – отметила актриса.

Личная жизнь знаменитости

Анна Саливанчук прожила в браке с Александром Божковым в течение восьми лет. За этот период они стали родителями двух сыновей – старшего Глеба и младшего Никиты. Однако история любви пары не получила хэппи-энда. В марте 2024 года Саливанчук объявила о разводе с Божковым, а официально мужем и женой они перестали быть в 2023-м.

Как признавалась актриса, сохранить хорошие отношения с народным депутатом после разрыва им не удалось. Анна Саливанчук рассказывала, что абсолютно не общается с Александром Божковым, более того, он практически полностью отстранился от их общих детей.

Однако, похоже, после болезненного разрыва звезда не закрыла свое сердце для любви. В июле этого года Саливанчук заговорила о новом романе: "У меня не было отношений 3,5 года. Только сейчас у меня есть что-то, похожее на отношения".

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