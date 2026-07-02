Актриса Анна Саливанчук после развода с народным депутатом от "Слуги народа" нашла нового бойфренда

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала, что ее сердце уже не свободно. Более чем через три года после развода с бывшим мужем, народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым, знаменитость закрутила новый роман.

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Изменения в личной жизни звезда раскрыла в небольшом интервью блогеру Александру Преподобному. Личность своего нового бойфренда она пока решила держать в секрете.

"У меня не было отношений 3,5 года. Только сейчас у меня есть что-то похожее на отношения", – поделилась актриса.

Развод знаменитости

Анна Саливанчук объявила о расторжении брака с Александром Божковым в марте 2024 года, хотя официально мужем и женой они перестали быть еще весной 2023-го. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA артистка назвала одной из главных причин развода разные взгляды на семейные ценности.

"Мой бывший муж родом из Мариуполя. Когда мы впервые поехали к моим родным, он искренне удивлялся: почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной – она постоянно улыбалась. Потом он приехал домой и рассказывал родителям о "людях, у которых всегда все хорошо", – поделилась звезда.

Анна Саливанчук также не стала скрывать, что после разрыва им с Александром Божковым не удалось сохранить теплые отношения. По словам звезды, они с бывшим мужем не поддерживают никаких связей, более того, он не слишком интересуется жизнью их общих детей – Глеба и Никиты.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Даша Трегубова раскрыла нового бойфренда и объяснила, почему не строит отношений с коллегами.

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