40-летняя звезда 'Однажды под Полтавой' стала бабушкой и рассказала, как чувствует себя в новом статусе

Украинская актриса и звезда проекта "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук сообщила о пополнении в семье. В 40 лет артистка стала бабушкой, ведь ее племянница родила сына.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Она подчеркнула, что испытывает кучу радостных эмоций от своего нового статуса.

"Я сегодня стала бабушкой, а моя мама – прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой же он красивый", – с искренней улыбкой на лице сказала Атриса.

Как призналась Анна Саливанчук, когда она увидела видео с маленьким внуком, не смогла сдержать слез. Артистка искренне пожелала новоиспеченной маме, чтобы мальчик рос счастливым, а ей хватило сил и выдержки воспитывать сына в наше сложное время.

"Пусть растет счастливым и у тебя будет много молочка. Аж слезы идут. Какой кайф, когда новая жизнь приходит в этот мир! К сожалению, в такие тяжелые времена, но ничего. Мы все справились и ты справишься. Ты молодчинка", – отметила знаменитость.

Заметим, что сама Анна Саливанчук воспитывает двоих детей Глеба и Никиту, которые родились во время ее брака с народным депутатом Александром Божковым. Пара официально разорвала отношения в 2023 году, что стало очень болезненным ударом для актрисы. По словам знаменитости, сейчас их коммуникация с Божковым происходит исключительно в переписках, даже обсуждение вопросов относительно общих сыновей.

Кстати, как рассказывала Анна Саливанчук в интервью OBOZ.UA, одной из главных причин развода супругов были разные взгляды на семейные ценности. По словам актрисы, Божкова всегда удивляли ее тесные отношения с родными, ведь он имел несколько иную модель семьи.

