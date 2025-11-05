'Это стало одной из главных причин'. Анна Саливанчук рассказала правду о разводе с нардепом от 'Слуги народа' Александром Божковым

Актриса Анна Саливанчук призналась, что не общается после развода с бывшим мужем – экс-продюсером студии "Квартал-95" и народным депутатом Украины от "Слуги народа" Александром Божковым. Артистка также рассказала, что одной из главных причин их расставания стали разные взгляды на семейные ценности.

По словам актрисы, ее бывшего избранника удивляла чрезвычайная близость Анны с родительской семьей. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Видимо, именно это стало одной из главных причин, почему мы больше не вместе, – предполагает актриса. – Мой бывший муж родом из Мариуполя. Когда мы впервые поехали к моим родным, он искренне удивлялся: почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной – она постоянно улыбалась. Потом приехал домой и рассказывал родителям о "людях, у которых всегда все хорошо".

Артистка отметила, что не хочет никого обидеть, однако, по ее мнению, люди с востока страны в целом более сдержанные эмоционально, тогда как на западе ситуация другая: "У них не такая сильная привязанность к семье – могут не так часто общаться с братьями-сестрами. Но возможно, это только мой личный опыт. Однако у меня все иначе. Для меня семья – это святое. Рождество, Новый год – мы всегда вместе, и это для меня чрезвычайно важно".

На вопрос журналиста о том, поддерживает ли сейчас связь с бывшим мужем, актриса ответила коротко: "Нет. И давайте не будем об этом".

Напомним, Анна Саливанчук объявила о разводе с экс-продюсером студии "Квартал 95" и народным депутатом Александром Божковым в марте прошлого года, хотя пара официально развелась еще в мае 2023 года. У супругов двое сыновей – Глеб и Никита.

