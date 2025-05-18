Звезда 'Лиги смеха' Виктор Розовый ответил на обвинения бывшей жены в измене: она отреагировала

После громкого заявления Ольги Мерзликиной о разводе из-за измен со стороны мужа, актер и юморист Виктор Розовый, известный по участию в "Лиге смеха", решил публично ответить на обвинения. Его комментарий не только отрицал факт супружеской неверности, но и стал причиной новой волны напряжения между бывшими партнерами, которые еще до недавнего времени пытались избегать публичного конфликта.

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На своей странице в Instagram Розовый написал эмоциональное сообщение, в котором впервые прокомментировал разрыв. Он признал, что не является идеальным, однако решительно отрицает факт измены в браке.

"Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности – я их выполняю", – подчеркнул юморист.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, пытался сохранить отношения и стремился разойтись с женой достойно. Именно поэтому, по словам Розового, он подписал соглашение, согласно которому первые и единственные публичные слова о причинах развода должна была произнести именно Ольга. В будущем обе стороны договорились воздерживаться от новых комментариев.

"Ольга была для меня близким человеком, и мне важно было разойтись достойно. Поэтому я сам подписал контракт, в котором мы договорились, что именно Ольга озвучивает о причинах нашего развода (нападки на себя я готов принимать достойно), а также о том, что дальше в интервью мы оба воздерживаемся от подробностей", – добавил Виктор Розовый.

Однако такое заявление Розового не осталось без реакции. Ольга Мерзликина ответила жестко и без эмоциональной мягкости. Она отметила, что для измены необязательно быть официально женатым – достаточно строить совместную жизнь в течение многих лет, иметь общие планы и поддерживать друг друга в самые трудные моменты.

"Для измены не нужен брак. Достаточно быть вместе почти десятилетие, строить совместный быт и говорить о будущем вместе. Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнеру, невесте, получается, что да", – написала она.

По словам Мерзликиной, она придерживалась условий соглашения, которое запрещает любые дополнительные комментарии в публичном пространстве. Зато слова Виктора, по ее мнению, нарушают договоренность. Она уже направила бывшему мужу официальное уведомление о нарушении контракта.

"Ни шапито в комментариях, ни многочисленные интерпретации, не имеющие никакой связи с реальностью, не могут быть причиной обходить договоренности. Направила официальное сообщение о нарушении договора Виктору Розовому. Если с его стороны это не прекратится, будем действовать в рамках договора и согласованной позиции", – заявила женщина.

Стоит отметить, что разрыв пары состоялся после непростого совместного года. В марте 2024 года, во время короткого отпуска с фронта, Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально зарегистрировали брак. Но уже через несколько недель, 21 марта, Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы во время боевого задания в Донецкой области.

Его собратья смогли срочно эвакуировать его в медицинское учреждение, где комику оказали помощь нейрохирурги. После нескольких месяцев реабилитации Розовый начал возвращаться к активной жизни. Он уже сделал первые шаги, хотя все еще нуждается в трости и помощи врачей.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь недавно Ольга Мерзликина подала заявление на развод, указав причиной измены во время отношений. По ее словам, этот год стал испытанием для обоих, а пережитое в браке болело не меньше, чем физические травмы. Несмотря на попытки сохранить отношения через семейную терапию, усилия оказались тщетными.

"Этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением", – написала она в заявлении.

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