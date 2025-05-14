'Этот год был адом': жена тяжело раненного Виктора Розового подала на развод и ошеломила причиной

Жена звезды "Лиги смеха" Виктора Розового, который получил осложненное осколочное ранение головы на фронте, Ольга Мерзликина официально поставила точку в их отношениях. Женщина подала на развод с юмористом из-за измен с его стороны.

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О своем решении экс-избранница комика сообщила на личной странице в Instagram. Мерзликина отметила, что они до последнего пыталась сохранить брак, поэтому прошли через довольно сложный жизненный период, однако хеппи-энда в их истории так и не случилось.

"Официально – подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений. По процедуре – впереди месяц на получение свидетельства о расторжении брака. Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две новые реальности – изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", – говорится в публикации.

В частности Ольга Мерзликина отметила, что не планирует раскрывать никаких других деталей развода. Она пожелала себе и Виктору Розовому быть рассудительными в следующих жизненных шагах.

О разрыве отношений в своем Instagram сообщил и звезда "Лиги смеха". Виктор Розовый обнародовал совместную фотографию с Ольгой Мерзликиной, под которой написал: "Мы – развелись. Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду!"

Напомним, что о своей свадьбе Виктор Розовый и Ольга Мерзликина сообщили в начале марта 2024 года. Тогда юморист, который проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, взял 10-дневный отпуск, чтобы узаконить отношения.

В том же месяце, а именно 21 марта, комик получил осложненное осколочное ранение головы. Инцидент произошел во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. Чтобы спасти жизнь защитника, собратья везли его около 200 км в медицинское учреждение, где ему оказали помощь нейрохирурги.

После перенесения операции звезда "Лиги смеха" передвигался в кресле колесном. Однако недавно Виктор Розовый поделился положительными результатами нелегкой реабилитации. Он может понемногу ходить и уже показал свои первые шаги, которые сделал с тростью и под тщательным наблюдением врача.

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