Звезда 'Бриджертонов', сыгравшая Франческу, показалась в образе от украинского бренда за $1200. Фото

Британская актриса Ханна Додд, которая исполняет роль Франчески в сериале "Бриджертоны", появилась на новых кадрах из промоакции сериала в наряде от украинского бренда Synopsis Collective. Для съемки актриса выбрала бордовый костюм, который состоял из структурированного жакета, легкой блузы и юбки.

Наряд отличался сдержанным кроем и четкой геометрией силуэта, что подчеркивало аристократическую эстетику ее персонажа. Кадры, на которых позирует вместе с партнером по фильму Масали Бадузой, появились в Instagram актрисы.

Как бренд отмечает на своем официальном сайте, жакет стоит 29 500 гривен, блуза – 13 400 гривен, а юбка – 11 500 гривен. Общая стоимость образа составляет 54 400 гривен, что эквивалентно примерно 1200 долларов.

Над образом работала стилист Фелисити Кей, которая ранее уже привлекала к гардеробу Ханны Додд украинские бренды, в частности KULAKOVSKY.

О ком будет 5 сезон "Бриджертонов"

Перед появлением этих кадров Netflix также объявил первые детали пятого сезона "Бриджертонов". В частности, стало известно, что центральной сюжетной линией станет история Франчески Бриджертон (Ханна Додд) и Микаэлы Стирлинг (Масали Бадуза).

По сюжету, обе героини пережили потерю – смерть лорда Джона Стирлинга. Франческа осталась вдовой, а Микаэла потеряла близкого человека. События пятого сезона будут разворачиваться через два года после этих событий и покажут новый этап их жизни.

Ожидается, что именно история Франчески станет центральной. После периода траура она решает вернуться к светской жизни, однако ситуация осложняется возвращением Микаэлы в Лондон, где та должна взять на себя управление поместьем Килмартин. Это заставляет героиню выбирать между рациональными решениями и личными чувствами.

Шоуранер Джесс Браунелл отметила, что новый сезон сохранит баланс романтики, юмора и драмы, одновременно представив первую в истории сериала полноценную центральную историю однополой любви. В основу сюжета положен роман Джулии Куинн "Когда он был развратным", однако персонаж Майкла Стирлинга в экранизации изменен на Микаэлу.

