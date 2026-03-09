Что посмотреть, если понравились 'Бриджертоны': лучшие сериалы

"Бриджертоны" стали настоящим феноменом среди исторических сериалов – сочетание светских интриг, романтики, костюмов и блестящей атмосферы эпохи регентства покорило миллионы зрителей. Многие фанаты ищут похожие истории, которые помогут снова окунуться в мир балов, аристократии и больших чувств.

К счастью, в мире сериалов есть немало проектов, которые могут подарить похожие эмоции. Если вам понравилась атмосфера "Бриджертонов", OBOZ.UA предлагает сериалы, которые точно стоит добавить в список для просмотра.

Чужестранка

Историческая драма с элементами фантастики и страстной романтики. В центре сюжета – медсестра Клэр Рэндалл, которая после Второй мировой войны неожиданно переносится в XVIII век. Там она оказывается в самом сердце шотландских конфликтов и знакомится с воином Джейми Фрейзером.

Сериал сочетает любовную историю, политические интриги и захватывающие исторические события. Атмосфера древней Европы, сильные характеры и драматические сюжетные повороты делают "Чужеземку" одним из лучших сериалов для тех, кто любит масштабные исторические истории.

Буканьерки

Этот сериал переносит зрителей в 1870-е годы. В центре сюжета – группа богатых американок, которые приезжают в Англию, чтобы войти в британское аристократическое общество.

Молодые женщины сталкиваются со строгими правилами светской жизни, сложными брачными договоренностями и собственными амбициями. Сериал сочетает романтику, юмор и атмосферу больших балов, что делает его особенно интересным для поклонников "Бриджертонов".

Корона

Это один из самых известных сериалов о британской монархии. В центре сюжета – жизнь королевы Елизаветы II, ее путь к власти и сложные политические и личные решения, которые формировали историю Великобритании.

"Корона" известна масштабными декорациями, точным воспроизведением исторических событий и глубокими психологическими портретами героев. Если в "Бриджертонах" главный акцент сделан на романтике, то здесь – на власти, ответственности и сложных отношениях в королевской семье.

Аббатство Даунтон

Классическая британская костюмированная драма, которую часто называют одной из лучших в своем жанре. События происходят в начале XX века в большом поместье семьи Кроули.

Сериал показывает жизнь не только аристократов, но и их слуг – с их мечтами, конфликтами и тайнами. После внезапной смерти наследника семья вынуждена решать сложные вопросы наследства, что приводит к многочисленным интригам и драмам.

Дикинсон

Нестандартный исторический сериал о жизни американской поэтессы Эмили Дикинсон. События разворачиваются в XIX веке, но подаются в современной стилистике.

Сериал исследует жизнь молодой женщины, которая пытается найти свой голос в обществе с жесткими правилами. Здесь много юмора, романтики и творческой свободы, что делает его необычным, но очень увлекательным.

