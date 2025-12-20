Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу, от которого родила третьего ребенка: как прошла церемония

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен заключила брак с отцом своего третьего ребенка, тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Влюбленные решили не привлекать внимание публики к важному дню, поэтому тайно сыграли церемонию в собственном доме в городе Серфсайд, штат Флорида.

Об этом сообщило издание Daily Mail, которое получило доступ к свидетельство о браке пары. Отмечается, что они узаконили отношения еще 3 декабря.

Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте не устраивали громких гуляний в честь своей свадьбы. Они пригласили на торжественную церемонию самых близких друзей и членов семьи.

Что известно об отношениях супермодели и тренера

Бывший "ангел" Victoria's Secret начала встречаться с Хоакимом Валенте летом 2023 года. Как отмечал источник, сначала их связывали исключительно дружеские отношения, а потом разгорелись романтические чувства.

"Они имеют похожее прошлое. Оба покинули Бразилию в очень молодом возрасте. Оба создали для себя удивительную жизнь в США. Они любят Майами, а также путешествовать. Оба ведут здоровый образ жизни. Жизель чувствует себя прекрасно. Она счастлива и очень наслаждается жизнью. Хоаким идеально ей подходит", – говорил инсайдер.

В октябре 2024-го стало известно, что Жизель Бюндхен носит под сердцем ребенка от своего избранника. Супермодель, в традиционной для себя манере, решила не раскрывать никаких подробностей беременности. В феврале этого года источники, приближенные к паре, сообщили: Бюндхен родила ребенка.

Для Хоакима Валенте малыш стал первенцем, а вот супермодель стала мамой в третий раз. Ранее Жизель Бюндхен была замужем за звездой американского футбола Томом Брейди. Их брак длился 13 лет, а за это время они дважды становились родителями. У тогдашний влюбленных родился сын Бенджамин Рейн, а впоследствии дочь Вивиан Лейк.

