44-летняя Жизель Бюндхен в третий раз стала мамой: как выглядят дети одной из самых красивых моделей мира

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен в третий раз стала мамой. 44-летняя знаменитость родила малыша от своего любимого мужчины, тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Для него малыш стал первенцем.

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Пока неизвестно, когда именно ребенок предпринимателя появился на свет. Также новоиспеченные родители не рассекречивают пол и имя новорожденного, однако, как отмечает TMZ, ссылаясь на информацию инсайдера, как супермодель, так и малыш здоровы и имеют хорошее самочувствие.

На радостную новость отреагировал бывший супруг Жизель Бюндхен, звезда американского футбола Том Брэди. Супруги состояли в браке в течение 13 лет, однако в 2022-м их любовь дала трещину. Но, как сообщает Page Six, несмотря на это, спортсмен по-настоящему рад за свою бывшую избранницу и желает ей только лучшего. Более того, по словам источника, Том Брэди даже лично связался с новоиспеченной мамой, чтобы поздравить ее с пополнением.

Во время 13-летнего брака с футболистом Жизель Бюдхен, которая заняла третье место в рейтинге самых красивых моделей мира по версии пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, создавшего список, воспользовавшись формулой золотого сечения, родила от него двоих детей. Старшему сыну знаменитости – Бенджамину – сейчас 15 лет. Просматривая фото с юношей, которые Бюдхен публикует в своих соцсетях, можно сделать вывод, что ее первенец пошел по стопам отца, поэтому занимается американским футболом.

Позже супермодель родила дочь Вивиан, которой 12 лет.

Напомним, что о беременности Жизель Бюндхен стало известно в конце октября 2024 года. Знаменитость старается не освещать подробности своей личной жизни, так что не рассекречивала никаких деталей ни о пополнении в семье, ни об избраннике. Однако, как отметил инсайдер, приближенный к бывшему "ангелу" Victoria's Secret, ее отношения с Хоакимом Валенте начались еще летом 2023 года. Их роман развивался постепенно, ведь сначала тренер по джиу-джитсу и модель были просто друзьями, а потом между ними вспыхнула искра.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой и показала фото малыша.

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