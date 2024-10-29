44-летняя супермодель Жизель Бюндхен беременна от тренера по джиу-джитсу: как выглядит избранник бывшего ангела Victoria's Secret

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret, 44-летняя Жизель Бюндхен в третий раз станет мамой. Знаменитость беременна от своего нового избранника, тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте.

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Как сообщает издание People, ссылаясь на источник, приближенный к паре, их отношения начались в июне прошлого года. Для 37-летнего бойфренда супермодели будущий малыш станет первенцем.

"Жизель и Хоаким рады этой новой главе в их жизни. Они с нетерпением ждут создания мирной и любящей среды для всей семьи", – поделился инсайдер.

Впервые бывший "ангел" Victoria's Secret была замечена в компании тренера по джиу-джитсу осенью 2022-го. Тогда пара отрицала свои отношения, отмечая, что их объединяет только дружба. Однако уже в феврале этого года люди из близкого окружения влюбленных подтвердили, что роман начал развиваться летом 2023-го.

"Они встречаются с июня и совершенно не спешат. Все началось с хорошей дружбы. Жизель очень закрыта в вопросе отношений и хотела держать это в тайне, пока они узнавали друг друга", – пояснил источник.

Ранее Жизель Бюндхен была замужем за звездой американского футбола Томом Брейди. В течение 13 лет брака бывшие супруги дважды стали родителями. У звездной пары родился сын Бенджамин Рейн, а затем дочь Вивиан Лейк.

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