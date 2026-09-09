"Живу как монах". Актер Ращук сбросил 40 кг после того, как ушел к любовнице, и раскрыл свой секрет

Актер и военнослужащий Владимир Ращук, который после 13 лет брака ушел от жены Виктории Билан-Ращук к любовнице, рассказал о кардинальниых изменениях в своей фигуре. Звезда сериала "Пограничники" сбросил около 40 кг и признался, что последние полтора года придерживается максимально простого рациона.

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В интервью "Новому каналу" Ращук пояснил, что не балует себя разнообразной едой, и в шутку сравнил свой нынешний образ жизни с монашеским.

"Сейчас не балую себя едой. Живу немного как монах. У меня ежедневная "тарелка" одинаковая и простая: рис, макароны, картофель, курица, яйца, овощи. И так живу последние полтора года", – рассказал актер.

В то же время Ращук подчеркнул, что простое питание вовсе не означает невкусное. По его словам, он любит готовить и постоянно меняет привычные блюда, добавляя в них различные кулинарные мотивы.

"Мне очень вкусно! Потому что я умею вкусно готовить. Не просто сухую еду, а каждый раз по-разному: то по-индийски, то с ноткой Японии. К тому же мне нравится стоять на кухне", – пояснил Ращук.

Актер признался, что теперь даже еда в ресторане не доставляет ему такого удовольствия, как домашняя. Поэтому во время съемок он берет с собой заранее приготовленные блюда.

"Каждый раз на съемочную площадку приезжаю с контейнерчиками. Накануне вечером стою на кухне, трачу полчаса – и все! К следующему дню еда уже собрана. Знаете, рука набита", – поделился Ращук.

Он также рассказал о роли спорта в похудении. Ращук посещает спортзал, однако считает, что сами тренировки не являются главным фактором похудения.

"80% этого процесса приходится именно на сбалансированное питание. Нужно поддерживать баланс белков, жиров и углеводов. Это основа! Да и еда в целом должна быть простой", – пояснил он.

По словам актера, для поддержания формы ему пока достаточно тренироваться примерно три раза в неделю. В то же время из-за плотного съемочного графика он хотел бы иметь больше времени на восстановление.

"Пока этого достаточно. Хотя, конечно, хотелось бы чуть больше времени на восстановление. Но когда вступаешь в съемочный процесс – это уже роскошь", – сказал знаменитость.

Напомним, о личной жизни Ращука в целом стало известно немало после того, как его бывшая жена Виктория Билан-Ращук публично рассказала о разрыве. По словам актрисы, муж изменял ей в период, когда она была беременна их долгожданным ребенком.

Виктория утверждала, что Ращук пошел на шестое ЭКО вместе с ней, уже находясь в отношениях с другой женщиной. Об измене она узнала, случайно увидев переписку мужа с любовницей.

В апреле 2026 года Ращук сам подтвердил, что они с женой больше не вместе. Актер заявил, что в его жизни произошли "определенные переосмысления", а также открыто признался, что влюбился в другую женщину.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ращук появился с 9-месячным сыном после обвинений бывшей в лицемерии.

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