Актер-воин Ращук показался с 9-месячным сыном после обвинений бывшей в лицемерии. Фото

Актер и военнослужащий Владимир Ращук опубликовал фото со своим сыном Яремой после громких обвинений со стороны бывшей супруги Виктории Билан-Ращук в измене и безответственном отношении к воспитанию сына. Артист показал совместный снимок с мальчиком в день, когда тому исполнилось девять месяцев.

Видео дня

Фото появилось в Instagram. Актер посвятил ребенку короткое поздравление.

Владимир Ращук опубликовал снимок, на котором держит маленького Ярему на руках. В подписи актер лаконично обратился к мальчику.

"Мой лучик света. Люблю тебя, сынок, очень. 9 месяцев счастья", – написал артист.

Публикация появилась на фоне публичного конфликта между бывшими супругами. Виктория Билан-Ращук заявляла, что бывший муж якобы не принимает должного участия в воспитании и финансовом обеспечении сына. Сам Ращук эти обвинения публично не комментировал.

Скандал разгорелся после того, как Ращук сообщил о победе на соревнованиях по бодибилдингу, где завоевал две золотые и одну бронзовую медали, а также посвятил этот успех сыну.

В ответ актриса оставила под его постом эмоциональный комментарий, в котором заявила, что бывший муж якобы не принимает должного участия в воспитании ребенка.

"Какие высокопарные слова. Лучше бы ты уделил внимание и заботу сыну, или хотя бы одну бессонную ночь. Или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие. Своей "маленькой" шл*хе посвящай, мой сын не нуждается в этой твоей лжи", – написала Виктория Билан-Ращук.

Позже актриса также утверждала, что Владимир Ращук якобы уже несколько месяцев не участвует в финансовом обеспечении сына и почти не принимает участия в его воспитании.

В частности, ранее они по-разному рассказывали о крещении Яремы. Ращук заявлял, что не присутствовал на церемонии, поскольку его якобы не уведомили о дате проведения таинства. В то же время Виктория Билан-Ращук настаивала, что бывший муж знал о крестинах, участвовал в выборе крестных родителей, однако в итоге не пришел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Виктория Билан-Ращук со скандалом развелась с Владимиром Ращуком. По словам знаменитости, бывший супруг не явился в суд, а она, не сдерживая эмоций, рассказала всю правду об их отношениях и нежелании бывшего видеться с общим сыном Яремой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!