Женщину, которая продала смертельную дозу кетамина актеру Мэтью Перри, бросили за решетку: сколько лет она получила

В США вынесли приговор 42-летней Джасвин Санзи, которую следствие считает ключевой фигурой в незаконном обороте кетамина среди состоятельных клиентов. Суд установил, что ее деятельность привела не только к смерти актера Мэтью Перри, но и к другим фатальным случаям передозировки.

Видео дня

Обвиняемая признала вину и заявила о раскаянии уже во время судебного заседания. Об этом сообщает BBC News.

Федеральный суд в Лос-Анджелесе приговорил Джасвин Сангу, известную как "Ketamine Queen", к 15 годам лишения свободы за распространение наркотиков, приведших к смерти. Приговор стал частью масштабного расследования по поставкам кетамина, который, по данным правоохранителей, незаконно попадал к состоятельным клиентам, в том числе и представителям индустрии развлечений.

Следствие установило, что с 2019 года женщина организовала в своем доме в Северном Голливуде своеобразный центр продажи наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли десятки флаконов кетамина, а также тысячи таблеток с содержанием метамфетамина, кокаина и других запрещенных веществ.

Кроме эпизода со смертью Мэтью Перри, прокуратура привела еще один случай: в 2019 году после покупки наркотиков у Санги умер другой мужчина – Коди Маклори. Это стало дополнительным аргументом для обвинения, которое настаивало на суровом наказании.

Во время слушания родственники Перри выступили с эмоциональными заявлениями. В частности, его мачеха призвала суд назначить максимальный срок, отметив "непоправимый вред", нанесенный семье. Судья, оглашая приговор, отметил, что обвиняемая долгое время не демонстрировала раскаяния, несмотря на серьезность последствий своих действий.

Сама Санга во время выступления в суде признала, что ее решения "разрушили жизни людей", и заявила о стыде и сожалении. В то же время ранее ее адвокаты просили о более мягком наказании, ссылаясь на отсутствие уголовного прошлого и сотрудничество со следствием.

В деле также фигурируют еще четыре человека, среди которых врачи и личный ассистент актера. Все они согласились признать вину, что позволило избежать полноценного судебного процесса.

Мэтью Перри, который годами боролся с зависимостью, получал кетамин в рамках терапии от депрессии, однако впоследствии начал получать препарат вне медицинского контроля. Именно это, по выводам экспертов, и привело к фатальной передозировке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!