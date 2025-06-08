Джастина Бибера заподозрили в употреблении наркотиков, от которых умер Мэтью Перри. Детали

Поведение Джастина Бибера в последнее время вызывает все большее беспокойство среди поклонников и журналистов. 7 июня 2025 года певец опубликовал в своем Instagram серию фотографий, на которых выглядел истощенным и дезориентированным. А следом – неоднозначное сообщение о своих "недостатках" и агрессивная риторика против критиков.

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На фоне этих событий пользователи соцсетей начали выдвигать в Instagram певца тревожные предположения – мол, Бибер может употреблять наркотические препараты, в частности кетамин. Именно от его передозировки в 2023 году умер актер Мэтью Перри, звезда сериала "Друзья".

Как сообщает The Nerd Stash, напряжение усилилось после того, как папарацци запечатлели Бибера в Голливуде с выраженными признаками физического истощения – чрезмерная худоба, изоляция от семьи. На фото, сделанных во время прогулки по Лос-Анджелесу, он был один, без жены Хейли и их 10-месячного сына Джека Блюза. Его образ – старая шапка, уставшее выражение лица – контрастировал с образом некогда живого и жизнерадостного артиста.

Настоящим взрывом стало InstaStories Джастина, в котором он опубликовал скрин своего запроса к искусственному интеллекту. В сообщении он спрашивает, действительно ли кетамин может использоваться для контроля за эмоциями человека – и показывает положительный ответ. Это сообщение фанаты расценили как признание: Бибер намекает, что ему давали кетамин, чтобы заставить работать.

"Так я чувствую себя после того, как люди говорят мне, что мне еще многое нужно сделать после того, как я отдал все, что должен был отдать. Не думаю, что кто-то из нас может выдержать, когда слышит: "Тебе надо лишь немного больше стараться, и ты будешь таким, как я". Это неправда. Я слушал тех дураков, которые говорили мне работать больше", – рассказал он в сториз, а дальше начал писать о Боге и заслугах, которые определяет не общество, а высшая сила.

Все это в очередной раз разожгло слухи о том, что артист может бороться с психологическим кризисом на фоне употребления психоактивных веществ. Напомним, в своем документальном сериале 2020 года "Justin Bieber: Seasons" он уже признавался, что в прошлом злоупотреблял наркотиками, в частности каннабисом, а затем и кодеином, псилоцибином и MDMA.

Больше всего тревоги вызвало упоминание о кетамине – препарате, который стал роковым для Мэтью Перри. Как известно, в его крови обнаружили высокий уровень этого вещества после смерти. Тот факт, что Бибер публично затронул тему кетамина, фанаты восприняли как намек на то, что он мог попасть в подобную ловушку. Более того – он прямо обвинил свою бывшую команду в том, что они "подсадили" его на препарат, чтобы заставить работать сверх силы.

В соцсетях звучат призывы к Хейли Бибер вмешаться и защитить мужа. Однако сама модель никак не комментирует ситуацию и публично не появляется с мужем уже несколько недель. Известно лишь, что она проводит время с сыном и публикует у себя в Instagram снимки с подругами.

Поведение Бибера активно комментируют его поклонники. Фанаты массово призывают его обратиться за помощью, вспоминая опыт других звезд, которые не выдержали давления популярности. Впрочем, пока сама семья певца молчит, ситуация остается напряженной и неоднозначной.

Ранее OBOZ.UA писал, что на ухудшение психологического здоровья певца мог повлиять арест американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy), которого обвинили в секс-торговле людьми и рэкете. Известно, что продюсер работал с Джастином Бибером, когда он был подростком. Из-за этого появились подозрения, что артист мог стать жертвой преступлений.

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