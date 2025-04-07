Джастин Бибер, который тревожит фанатов своим странным поведением, скатился к публичной поддержке россиянина Овечкина

Канадский поп-певец Джастин Бибер, который в последнее время вызывает сильную обеспокоенность у фанатов своим плохим внешним видом и странным поведением, решил поддержать российского хоккеиста Александра Овечкина. Исполнитель публично поздравил спортсмена с тем, что он стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

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Соответствующий пост артист обнародовал на своей странице в Instagram. Он опубликовал серию фотографий и видео из матча, который просматривал по телевидению.

"Поздравляю, Александр Овечкин. Превзойти Грецки это просто безумие", – написал знаменитость.

Во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс" российский спортсмен забросил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате. Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки, который за время карьеры забил 894 гола. Россиянин стал единоличным лидером по заброшенным шайбам в истории НХЛ.

Стоит отметить, что в последнее время Джастин Бибер довольно нечасто появляется на публичных мероприятиях, а в те редкие разы, когда выходит в люди, выглядит довольно скверно. Как сообщил инсайдер, приближенный к знаменитости, он испытывает определенные психологические проблемы.

"У него маниакальное поведение, он не спит, почти не ест, присылает отчаянные сообщения посреди ночи. Часто он не в своем уме, но убежден, что это не так. Он не осознает, насколько нуждается в помощи, и все вокруг него очень обеспокоены", – сообщил информатор.

Исполнитель также призналась, что испытывает сильное разочарование в себе и имеет определенные проблемы с гневом. Источник отметил, что жена артиста, модель Хейли Бибер не может помочь избраннику улучшить состояние, как бы ни пыталась.

На ухудшение психологического здоровья певца мог повлиять арест американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy), которого обвинили в секс-торговле людьми и рэкете. Известно, что продюсер работал с Джастином Бибером, когда он был подростком. По этой причине появились подозрения, что артист мог стать жертвой преступлений.

"Джастин сейчас в тяжелом моральном состоянии. У него такая история с Diddy, и обвинение против него было тяжело проработать", – говорил инсайдер.

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